Rakamlar Ne Diyor?

SGK’nın yaptığı açıklamaya göre, 2021-2025 yılları arasındaki denetimlerde ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

Kategori Tespit Edilen Kişi Sayısı Durum Sahte Sigortalı 560.540 Sigortalılığı geçersiz sayılanlar Emekliliği İptal Edilen 12.209 Fiilen emekli maaşı kesilenler

Neden Karıştırıldı?

İddialarda geçen 600 binli rakamlar aslında "sahte sigortalı" olarak sisteme girilen ancak henüz emeklilik aşamasına gelmemiş kişileri de kapsıyor. SGK, sahte sigortalılık tespitinin her zaman doğrudan emeklilik iptali anlamına gelmediğini belirtti.

Emeklilik İptallerinin Kapsamı

Yapılan incelemeler neticesinde emekli aylığı kesilen 12 bin 209 kişinin sigorta türlerine göre dağılımı da netleşti:

Vatandaşlara "Resmi Kaynak" Uyarısı

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bu tür yanıltıcı haberlerin toplumda gereksiz bir endişeye yol açtığını ifade ederek; vatandaşların yalnızca Kurumun resmi internet sitesi ve onaylı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini hatırlattı.