Olay, gece saatlerinde Eraslan’dan haber alamayan yakınlarının durumu emniyet güçlerine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Eraslan’ın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Sosyal Medyadaki Veda Notu Dikkat Çekti

Olaydan kısa bir süre önce Eraslan’ın sosyal medya hesabından duygusal ve sarsıcı bir not paylaştığı belirlendi. Paylaşımında geçmişte yaşadığı zorluklara ve ailevi sorunlara değinen Eraslan'ın şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm. Paylaşamadığım, size anlatmadığım şeyler olacaktır. Tek bildiğim, ben çok iyi bir insandım."

Soruşturma Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ayşegül Eraslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.