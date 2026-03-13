Bu yükseliş, 25 Kasım 2025’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Jeopolitik Riskler ve "Petrol-Enflasyon" Sarmalı

Doların diğer majör para birimleri (Avro, Yen, Sterlin vb.) karşısındaki bu sert değer kazancının arkasında birkaç temel dinamik yatıyor:

Çatışma ve Misilleme Dalgası: ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ile İran’ın karşılık vermesi, yatırımcıları "güvenli liman" arayışına itti.

Enerji Arzı Güvenliği: Ham petrol fiyatlarının 100 dolar bandına yerleşmesi, küresel enflasyonun yeniden hızlanacağı korkusunu tetikledi.

Fed Beklentilerinde Sert Değişim: Artan enflasyon riski nedeniyle piyasalar, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerini öteledi. Daha önce yıl içinde iki faiz indirimi beklenirken, bu beklenti Temmuz ayına ve tek bir adıma geriledi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Doların dünyadaki %57-58'lik kullanım payı ile hala en geçerli para birimi olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, "Dünyada herkese yetecek kadar altın yok ama ABD herkese yetecek kadar dolar basabilir. Belirsizlik anlarında doların ana tercih olmasının nedeni budur," diyerek paranın likidite gücüne dikkat çekti.

Kit Juckes (Societe Generale): ABD'nin artık önemli bir petrol üreticisi olduğuna değinen Juckes, ABD ekonomisinin direncini koruduğunu belirtti. Juckes’a göre, petrol fiyatları düşmedikçe veya ABD ekonomisi ciddi bir yavaşlama sinyali vermedikçe doların 2027’ye kadar güçlü kalma potansiyeli yüksek.

Piyasalarda Son Durum

Doların yükselişiyle birlikte diğer paritelerde dikkat çeken dip ve zirve noktaları şunlar oldu:

Avro/Dolar: 1,1433 ile son 7 ayın en düşüğünde.

Dolar/Yen: 159,68 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyede.

Dolar/İsviçre Frangı: 0,7895 seviyesine ulaştı.

Jeopolitik gerginlikler ve enerji maliyetleri, küresel para politikasında "sıkı duruşun" devam edeceği beklentisini perçinleyerek doları tahtında tutmaya devam ediyor.