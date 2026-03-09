UND ve UTİKAD'dan Yapılan Ortak Açıklama Şöyle:

“Sınır Kapılarında Akaryakıt Fiyatlarında Dikkat Çekici Artış: Uluslararası Taşımacılık Maliyet Baskısı Altında”

28 Şubat 2026 tarihinde başlayan İran–İsrail–ABD gerilimi sonrasında dünya petrol piyasalarında önemli dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu gelişmelerin ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla 5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve iç piyasada akaryakıt fiyatlarındaki artışların sınırlı şekilde yansıması sağlanmıştır.

Ancak mevcut uygulamanın uluslararası karayolu taşımacılığı sektörüne aynı şekilde yansımadığı görülmektedir. Sınır kapılarında yapılan akaryakıt satış fiyatları incelendiğinde dikkat çekici artışların ortaya çıktığı görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda yer alan veriler incelendiğinde, savaş başladıktan sonra sınır kapılarında akaryakıt fiyatlarının %36-%50 arasında artış gösterdiği görülmektedir.

Tablo: Sınır Kapılarında Akaryakıt Fiyat Değişimleri (27 Şubat – 9 Mart 2026)

TARİH İPSALA DEĞİŞİM KAPIKULE DEĞİŞİM HAMZABEYLİ DEĞİŞİM ÇEŞME DEĞİŞİM 9.03.2026 46,75 50% 46,75 50% 46,75 50% 44,62 43% 8.03.2026 42,61 36% 46,75 50% 42,60 36% 44,62 43% 7.03.2026 42,61 36% 42,61 36% 42,60 36% 33,42 7% 6.03.2026 31,24 0% 42,61 36% 42,60 36% 33,42 7% 5.03.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,24 0% 33,42 7% 4.03.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,24 0% 33,42 7% 3.03.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,23 0% 33,42 7% 2.03.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,23 0% 33,42 7% 1.03.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,23 0% 33,42 7% 28.02.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,23 0% 33,42 7% 27.02.2026 31,24 0% 31,24 0% 31,23 0% 31,27 0% TARİH PENDİK DEĞİŞİM MERSİN DEĞİŞİM YALOVA DEĞİŞİM KARASU DEĞİŞİM 9.03.2026 31,24 8% 43,16 36% 30,77 8% 29,05 0% 8.03.2026 31,24 8% 43,16 36% 30,77 8% 29,05 0% 7.03.2026 31,24 8% 43,16 36% 30,77 8% 29,05 0% 6.03.2026 31,24 8% 31,80 0% 30,77 8% 29,05 0% 5.03.2026 31,24 8% 31,80 0% 30,77 8% 29,05 0% 4.03.2026 31,24 8% 31,80 0% 30,77 8% 29,05 0% 3.03.2026 31,24 8% 31,80 0% 30,77 8% 29,05 0% 2.03.2026 29,05 0% 31,80 0% 28,43 0% 29,05 0% 1.03.2026 29,05 0% 31,80 0% 28,43 0% 29,05 0% 28.02.2026 29,05 0% 31,80 0% 28,43 0% 29,05 0% 27.02.2026 29,05 0% 31,80 0% 28,43 0% 29,05 0%

Uluslararası taşımacılık yapan firmalarımızın önemli bir bölümü navlun sözleşmelerini önceden yapmakta ve bu tür ani maliyet artışlarını kısa sürede fiyatlara yansıtma imkânı bulamamaktadır. Bu nedenle oluşan maliyet farkları doğrudan taşımacılık firmaları tarafından karşılanmakta ve sektör üzerinde ciddi bir mali baskı oluşmaktadır.

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü, Türkiye ihracatının en önemli lojistik taşıyıcılarından biridir. Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere birçok pazara gerçekleştirdiği ihracatın önemli bir bölümü Türk nakliyecileri tarafından taşınmaktadır. Bu nedenle sektörde oluşan maliyet baskıları yalnızca taşımacılık firmalarını değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracatını, dış ticaretini ve uluslararası rekabet gücünü de doğrudan etkileme potansiyeline sahiptir.

Sınır kapılarında uygulanan akaryakıt fiyatlandırmasının mevcut haliyle devam etmesi durumunda, uluslararası taşımacılık sektöründe maliyet baskısının daha da artması ve bunun dolaylı olarak ihracat taşımalarına yansıması kaçınılmaz olacaktır.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği olarak ilgili kamu kurumlarımızdan beklentimiz; uluslararası taşımacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı bu maliyet dengesizliğinin değerlendirilmesi ve ihracat taşımalarını gerçekleştiren araçlar açısından oluşan fiyat farklarını giderecek düzenlemelerin ivedilikle ele alınmasıdır.

Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi ve lojistik rekabet gücünün korunabilmesi için uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır.