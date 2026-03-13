Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ihracatçıların yargı süreçlerinde karşılaştığı sorunlar ve ticari davaların daha hızlı sonuçlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

TİM’in Türkiye ekonomisi için önemli bir lokomotif olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, ihracatçıların üretime ve istihdama sunduğu katkının büyük değer taşıdığını ifade etti. İş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduklarını belirten Gürlek, özellikle ticari davalarda süreçlerin hızlandırılması için çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma sürecini başlattıklarını kaydeden Gürlek, bu kapsamda önemli bir kriter getirdiklerini belirterek, “Ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ayrıca ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımları attık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yatırım ve ihracat yapan hiç kimsenin bürokratik engeller nedeniyle sorun yaşamasını istemediklerini dile getiren Gürlek, yargı süreçlerinin hızlanması ve iş dünyasının önünün açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gürlek, ziyaretleri dolayısıyla TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyete teşekkür etti.