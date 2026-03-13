İşte 16 - 24 Mart haftası için borsa işlem ve takas rehberi:

Borsa İstanbul Bayram Tatili Takvimi

Ramazan Bayramı ve Arife günü sebebiyle önümüzdeki hafta borsada sadece 3,5 gün işlem yapılabilecek.

Takas ve Ödeme Tarihleri

Tatil süresinin uzunluğu nedeniyle gerçekleşen işlemlerin bedelleri (takas) şu tarihlerde hesaplara yansıyacak:

İşlem Tarihi Takas (Ödeme) Tarihi
17 Mart Salı 23 Mart Pazartesi
18 Mart Çarşamba 24 Mart Salı
19 Mart Perşembe (Yarım Gün) 24 Mart Salı

Önemli Not: 17 Mart Salı günü yapılan işlemlerin bedeli, araya giren 4 günlük tatil nedeniyle ancak bir sonraki Pazartesi günü hesaplara geçecek.

Yatırımcılar İçin İpucu

Eğer Bayramdan önce nakit çıkışı yapmayı planlıyorsanız, en geç 16 Mart Pazartesi günü satış yapmanız gerektiğini unutmayın. Pazartesi günü yapılan satışların ödemesi T+2 kuralı gereği 18 Mart Çarşamba günü hesabınızda olacaktır.