Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY), 2025 yılına ait 12 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin sunduğu rapora göre öne çıkan finansal veriler ve performans analizi şu şekilde:

Finansal Performans Özeti

Net Dönem Zararı: Şirket, 2025 yılında 425.349.980 TL konsolide net dönem zararı açıkladı. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 319.497.026 TL zarar olarak kaydedilmişti.Faaliyet Karı/Zararı: Finansman gelir/gideri öncesi faaliyet zararı 312.813.855 TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl bu kalemdeki zarar 154.259.270 TL seviyesindeydi.

Finansman Giderleri: Dönem içinde şirketin finansman giderleri önemli bir artış göstererek 352.516.710 TL'ye ulaştı.

Varlık ve Kaynak Yapısı

Nakit Varlıklar: Şirketin nakit ve nakit benzerleri 2025 yılı sonu itibarıyla 63.790.028 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yıl sonundaki 446.604.622 TL'ye kıyasla belirgin bir düşüşü temsil ediyor.

Ticari Alacaklar: Toplam ticari alacaklar 209.173.427 TL seviyesinde gerçekleşirken , bunun 25,3 milyon TL'si ilişkili taraflardan olan alacaklardan oluşmaktadır.

Özkaynaklar: Şirketin toplam özkaynakları dönem sonunda 4.088.178.902 TL olarak beyan edildi.

Satış Gelirleri ve Operasyonel Veriler

Raporda belirtilen hasılat kalemlerine bakıldığında, şirketin gayrimenkul satışlarından elde ettiği toplam gelirler ve maliyet dengesi, genel zarar tablosu üzerinde etkili olmuştur. Net parasal pozisyon kazançları ise 260.617.314 TL olarak finansallara yansımıştır.

Fuzul GYO, mevcut projeleri ve yatırım stratejileri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, 2025 yılı sonuçları yüksek finansman maliyetlerinin baskısı altında kalmış.