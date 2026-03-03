Kira bedelinin üzerinde aidat ödemek zorunda olmadığınızı biliyor muydunuz? Ya da lüks harcamalara yönelik aidat borcuna katılmama hakkınız olduğunu!

Sizleri, sitelerde fahiş aidatlara "Dur!" demek için hazırladığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.

Son dönemde birçoğumuzun gündeminde aidatlara yapılan yüksek zamlar var. Bugünkü içeriğimizde, fahiş aidat zamlarına yönelik haklarınızdan ve izlemeniz gereken yollardan söz edeceğiz.

Malumunuz olduğu üzere, yeni yılla birlikte apartman ve sitelerde aidat artışına gidildi. Aidat zamları sonrası, özellikle lüks sitelerde aidatlarla kira bedelleri yarış içerisine girdi, bir kısmı ise kira bedellerini geçti.

Öncelikle, site yönetimi tarafından yıl içerisinde yapılan harcamalar, denetçiler tarafından yılda bir veya iki kez denetlenir ve yapılan denetime dair rapor oluşturulur. Oluşturulan rapor doğrultusunda, site yönetimine yazılı başvuruda bulunmak suretiyle, yapılan harcamaların nereye gittiğini kontrol edebilirsiniz.

Öte yandan, kat malikinin veya vekilinin, olağan kat malikleri kurulu toplantısına katılması, fahiş aidat artışı ve bunun gibi alınan usulsüz bir karar yönünden diğer komşularla iletişimde kalabilmek, gerektiğinde birlikte hareket edebilmek ve yargılama masraflarını bölüşebilmek adına önemli bir adım olacaktır.

Bilinmelidir ki, aidatlarda bir üst sınır söz konusu değildir. Bir başka deyişle, genel kurulda belirlenen aidat, hukuka aykırılığı ispat edilmediği müddetçe ödenmek zorundadır. Bu koşulun tek istisnası, lüks harcama konusunda bir karar alınmış ise bu aidata itiraz edilebilir.

Örneğin sitede bebek odası yapılacak ve bakıcı istihdam edilecek olması halinde bebeksiz aile katılmak zorunda değildir. Bir diğer konu da kiracı kira bedelinin üzerinde aidat ödemek zorunda değildir. Örneğin 1500 TL kirası olan kiracının aidatı 2000 TL ise 500 TL’yi mal sahibi öder. Bu noktalara dikkat edilmelidir.

— Aidat Zammına Karşı Ne Yapılabilir?

Burada dikkat edilmesi gereken ilk konu, yönetici veya yönetim kurullarının aidat artışlarını mutlaka olağan veya olağanüstü genel kurulda yapacakları bütçe veya ek bütçe ile kararlaştırmalarıdır. Yöneticiler, genel kuruldan yetki almadan aidat artışı yapamazlar. Bu şekilde yapılan artışlara maliklerin itiraz edebilirler.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun "Hakimin Müdahalesi" başlıklı 33. Maddesi’ne göre, Kat Malikleri Kurulu toplantısına katılan ve oy kullanan her kat maliki, karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde, toplantıya katılmayan kat malikleri ise kararı öğrenmesinden itibaren bir ay, her hâlde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir.

Yine fahiş aidat rakamı belirlenmesi halinde kat malikleri bağımsız bölüm toplam sayısının 3'te biri imza toplayarak olağanüstü genel kurul toplanma talebinde bulunabilir ve aidatların genel kurulda görüşülerek indirilmesini talep edebilir.

— Peki aidatları düşürmek veya düşük tutmak için ne yapılabilir?

Çeşitli site yönetimlerinin vekilliğini yürütme tecrübemize dayanarak söyleyebiliriz ki, öncelikle bulunduğunuz site veya rezidansın altında veya ortak alanlarında dükkânlar varsa ve bu dükkânlar imar planına aykırı ve ortak alanı ihlal eder şekilde kullanım yapıyorlarsa, dükkân sahibi veya kiracılarından haksız kullanım bedeli, eski ifade ile ecrimisil alınabilir ve site yönetimine gelir sağlanabilir; böylelikle kat maliklerinin mali yükü hafifletilebilir.

Öte yandan, orta ve uzun vadede masrafları azaltacak önlemler alınabilir. Örneğin açık veya kapalı otopark gibi alanlardaki eski tip aydınlatmalar, daha tasarruflu olanlarla değiştirilebilir. Site personelinin seçiminde, sitenin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, elinden birden fazla iş gelen kimseleri seçmeye; misalen, elektrik işlerinden anlayan bir personelin apartman içindeki tamiratlarda kullanılması doğrultusunda giderilmesiyle kat malikleri veya yönetim yönünden ek yük oluşmasından kurtulabilir.

Sağlıcakla kalınız!