Antalya’da yaşayan Rus uyruklu M.K., hakkında verilen deport kararı sonrası Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Kadın, hayvanlarını da yanına almak isteyince, Sarp Sınır Kapısı’ndan geçişine izin verilmedi. Hayvanlarını bırakmak istemeyen M.K., Kemalpaşa ilçesindeki Köprücü köyünde bir ev kiralayarak burada kaçak yaşamaya başladı.

Kadının jandarma tarafından tespit edilip gözaltına alınmasının ardından, evde kalan 6 kedi ve 6 köpek sahipsiz kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) ekipleri harekete geçti.

Veteriner hekimler eşliğinde evde yapılan incelemede, hayvanların aç ve susuz olduğu, bazıların kafes içinde tutulduğu görüldü. Gönüllüler, hayvanlara ilk müdahaleyi yaparak güvenli bir alana taşıdı.

HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Emel Meriç, “İhbar üzerine bölgeye geldik ve hayvanları teslim aldık. Amacımız, deport edilen Rus vatandaşıyla hayvanları tekrar buluşturmak. Resmi süreçler tamamlanana kadar hayvanları misafir edeceğiz” dedi.

Veteriner hekim Aşkın Güzel ise, “Hayvanlar kapalı alanda kaldıkları için iyi beslenememiş. Yaklaşık 4 gün aç kalmış olsalar da genel sağlık durumları iyi. Şu an kontrollü bir şekilde güvenli bir alandalar” ifadelerini kullandı.

HAYDİKO, kurtarılan hayvanların tedavi ve bakımlarını yapıyor; yasal süreç tamamlanana kadar onları misafir etmeye devam edecek.