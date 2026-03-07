Darımla yaptığı değerlendirmede, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Türkiye’nin en büyük gübre satıcılarından biri olduğunu vurgulayarak, “Savaştan sonra gübre satışlarının durdurulduğuna yönelik yürütülen algı kampanyası tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Ülke genelindeki bin 598 kooperatifimizde üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre, yem, tohum ve ilaç gibi tüm tarımsal girdilerin satışı kesintisiz şekilde sürmektedir” dedi.

Tarım Kredi’nin geniş bir üretim ve tedarik ağına sahip olduğunu ifade eden Darımla, Tarım Kredi Holding çatısı altındaki 18 şirket tarafından üretilen ürünlerin kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ulaştırıldığını söyledi. Darımla, üreticilerin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdilerin uygun zaman ve koşullarda kendi sanayi tesislerinde üretildiğini, ardından elde edilen tarımsal ürünlerin yine kendi tesislerinde işlenerek Koop Marketler aracılığıyla tüketicilere sunulduğunu belirtti.

ISO 500’de 6 şirket

Tarım Kredi’nin sanayi ve üretim gücüne de dikkat çeken Darımla, grubun Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı ISO 500 listesinde 6 şirketle temsil edildiğini, Fortune 500 listesinde ise 5 şirketlerinin bulunduğunu ifade etti. Şirketlerden Gübretaş’ın gübre sektöründe yaklaşık yüzde 30, TK Yem’in ise yaklaşık yüzde 15 pazar payına sahip olduğunu kaydetti.

Teknoloji ve kurumsallaşma vurgusu

Tarım Kredi’nin hem kooperatiflerde hem de şirketlerinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Darımla, iş süreçlerini geliştirerek teknolojilerini yenilediklerini söyledi. Sistemsel değerlendirmelerle ortak bazında analizler yaptıklarını aktaran Darımla, üreticilerin tarımsal faaliyetlerine göre girdi ihtiyaçlarının planlandığını dile getirdi.

750 milyon dolarlık yatırım

Son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Darımla, son üç yılda yaklaşık 750 milyon dolar tutarında fabrika alımı, yapımı ve yenileme yatırımı yaptıklarını açıkladı. Denizli’de Aynes Süt Fabrikası’nı, Sivas’ta süt ve yem fabrikasını, Afyonkarahisar’da ise entegre yağ tesisini bünyelerine kattıklarını hatırlatan Darımla, Erzurum’da yeni bir yem fabrikası yatırımının sürdüğünü ve tesisin 2026 yılı sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca satışların yoğun olduğu Konya çevresinde de yeni yatırım planları bulunduğunu belirtti.

Koop Marketler zincirin son halkası

Koop Marketlerin Tarım Kredi’nin üretimden tüketime uzanan zincirinin son halkası olduğunu ifade eden Darımla, üreticilerin hasat döneminde ürünlerinin bu marketler aracılığıyla alınabildiğini belirtti. Perakende sektöründeki yoğun rekabet ve finansman maliyetlerine rağmen Koop Marketlerin büyümesi için destek sağlandığını dile getiren Darımla, Tarım Kredi Grubu’nun finansal yapısının ve kârlılığının makul seviyelerde olduğunu söyledi.

“Satışlar rekor seviyede sürüyor”

Gübre satışlarının durduğu iddialarını kesin bir dille reddeden Darımla, “Ülke genelindeki tüm kooperatiflerimizde satışlarımız devam ediyor ve hiçbir zaman durdurulmadı. Stok yönetimini sağlamak ve haksız kazanç elde etmek isteyenlerin önüne geçmek için bazı tedbirler alınmıştır. Üreticilerimiz paniğe kapılmasın. Tarım Kredi tüm planlamalarını yapmıştır. Satışlarımız günlük yaklaşık 20 bin ton seviyesinde ve rekor düzeyde devam etmektedir” dedi.