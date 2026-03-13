Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni kamuoyuyla paylaştı. Veriler, istihdam piyasasında sektörler arasındaki ayrışmayı ve aylık bazdaki sınırlı daralmayı gözler önüne serdi.

Yıllık Artış Sembolik Düzeyde Kaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15 milyon 410 bin 257 kişi olan toplam ücretli çalışan sayısı, bu yılın Ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Sektörel Dağılım: Sanayide Sert Düşüş

Ücretli çalışan sayısındaki yıllık değişimler sektör bazında incelendiğinde tablonun farklılaştığı görüldü:

Sanayi Sektörü: Yüzde 3,5 azaldı. Ücretli Çalışan Sayısında Sınırlı Artış: Sanayide Kan Kaybı Sürüyor İçeriği Görüntüle

İnşaat Sektörü: Yüzde 0,3 arttı.

Ticaret-Hizmet Sektörü: Yüzde 2,3 arttı.

Aylık Bazda Daralma Sinyali

Aralık ayı verileriyle kıyaslandığında, toplam ücretli çalışan sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Aylık bazda sanayi sektörü yüzde 0,5, inşaat sektörü ise yüzde 2,1 oranında kan kaybederken; ticaret-hizmet sektörü yüzde 0,1'lik sınırlı bir artışla yatay seyretti.

Veri Tablosu (Görselleştirme İçin)