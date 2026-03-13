9-11 Mart tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası final etabında Kayseri takımı, büyük bir başarıya imza atarak 15 madalya ile zirvede yer aldı.



Konuya ilişkin olarak Kayeri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Zorlu parkurlarda ve güçlü rakipler karşısında mücadele eden sporcularımız, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla önemli dereceler elde ederek şehrimizi gururlandırdılar. Takımımızın bu önemli başarısında büyük emeği bulunan antrenörlerimiz Mustafa Demir ve Sait Güneş, başta olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.