El emeği ve azmiyle kendi işinin patronu olan Uysal, yıllardır sürdürdüğü mesleğiyle hem ailesine katkı sağladı hem de geleneksel el işlerini modern tasarımlarla yeniden hayata kazandırdı.

Çocukluk yıllarında başladı

El becerilerinin küçük yaşlardan itibaren fark edildiğini anlatan Emine Uysal, okul yıllarında teneffüslerde arkadaşları oyun oynarken kendisinin kanaviçe ve sargı işleri yaptığını söyledi.

Okul sonrası İstanbul’da tekstil fabrikalarında çalışarak mesleğin inceliklerini öğrenen Uysal, yıllar sonra memleketi Osmaneli’ne döndüğünde el işi yaparak ve dantel örerek biriktirdiği parayla ilk makinesini aldığını belirtti.

“On tane dantel yumağı bitirip ilk makinemi aldığımda dünyanın en mutlu insanıydım. Artık bu işi yapabileceğime inanıyordum” dedi.

“Eşim dalga geçti ama ben vazgeçmedim”

Başlangıçta çalışmalarını evinde sürdürdüğünü belirten Uysal, daha sonra KOSGEB desteğini duyduğunu ve başvurduğunu söyledi.

Bu süreçte eşinin kendisine inanmadığını dile getiren Uysal, “Eşim ‘Böyle bir şey olamaz, boşuna gidiyorsun’ diyerek benimle dalga geçti. Ama ben azmettim. Devletimizin kadın girişimcilere sunduğu destek sayesinde bugün bir makineyle başladığım işte altı makineye ulaştım ve çeyiz mağazası açtım” diye konuştu.

“İğnenin ucuyla çocuklarımı büyüttüm”

Uysal, el emeğiyle hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de çocuklarını okuttuğunu belirterek, “Çocuklarımı iğnenin ucuyla büyüttüm. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabildim. Bu benim için en büyük gurur” ifadelerini kullandı.

Geleneksel el işleri modern tasarımlarla yaşatılıyor

Atölyesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Uysal, köylerden topladıkları eski el işi ürünleri yeniden değerlendirerek modern çeyiz ürünlerine dönüştürdüklerini söyledi.

“Eski dantelleri kesip ütülüyor, yeni model tasarımlarla gençlerin kullanabileceği ürünlere dönüştürüyoruz. Salon masaları için örtüler, dekoratif çeyiz ürünleri hazırlıyoruz. Böylece geçmişten gelen el sanatlarını bugüne taşımaya çalışıyoruz” dedi.

“Kadınlar isterse başarır”

Kadınlara da mesaj veren Uysal, birçok kadının “yapamam” düşüncesiyle geri durduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ben de bir zamanlar dükkân açamam diyordum. Ama insan isteyince gerçekten yapabiliyor. Kadınlar kendilerine güvensin, vazgeçmesin.”

Geleneksel el sanatlarının giderek unutulduğunu vurgulayan Uysal, mesleklerinin “iğneyle kuyu kazmak gibi sabır isteyen bir iş” olduğunu ancak bu kültürü yaşatmak için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.