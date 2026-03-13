Mevduat Faizlerinde Artış Trendi

6 Mart 2026 ile biten haftada, bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı, bir önceki haftaya göre 101 baz puan artarak %44,39 seviyesine ulaştı. Döviz bazlı mevduatlarda da sınırlı yükselişler gözlendi:

Dolar mevduat faizi: 29 baz puan artışla %2,00 oldu.

Euro mevduat faizi: 2 baz puan artışla %1,06 olarak gerçekleşti.

Ticari ve İhtiyaç Kredilerinde Sert Yükseliş

Kredi tarafında en dikkat çekici artış ticari kredilerde yaşandı. TL bazlı ticari kredi faizleri, haftalık 413 baz puanlık sert bir yükselişle %53,13’e çıktı. Benzer şekilde, ihtiyaç kredisi faizleri de 217 baz puan artarak %58,96 seviyesine ulaştı.

Yabancı para cinsinden ticari kredilerde de artış eğilimi sürdü:

Dolar bazlı ticari kredi faizi: 19 baz puan artışla %7,69.

Euro bazlı ticari kredi faizi: 24 baz puan artışla %6,32.

Konut ve Taşıt Kredilerinde İndirim

Genel yükseliş eğiliminin aksine, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş görüldü. Taşıt kredisi faizleri 652 baz puan gibi yüksek bir oranda azalarak %32,60’a gerilerken, konut kredisi faizleri 46 baz puanlık azalışla %34,17 oldu.

Politika Faizi ve Piyasa Dengesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek %37,00’ye çekmiş, 12 Mart tarihli son toplantısında ise bu oranı %37,00 seviyesinde sabit bırakmıştır. Özellikle 2023 yılındaki ekonomi yönetimi değişikliği sonrası uygulanan programla birlikte, daha önce negatif olan kredi-mevduat spread’inin (faiz farkı) pozitife döndüğü ve faizlerin politika faizi etrafında dengelenmeye başladığı görülmektedir.