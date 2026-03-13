Temel Fark: Açık Borç vs. Örtülü Yükümlülükler

Smetters’ın analizindeki en kritik nokta, borcun nasıl tanımlandığıyla ilgili. Mevcut sistem şu ayrımı göz ardı ediyor:

Açık Borç (Resmi Rakam): Yaklaşık 39 trilyon dolar. Bu, devletin piyasaya sürdüğü tahviller ve doğrudan borçlanmalarını kapsıyor.

Örtülü Yükümlülükler (Gizli Borç): Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi, devletin gelecekte vatandaşlarına ödemekle yasal olarak yükümlü olduğu ancak bilançoda tam görünmeyen kalemler.

Smetters, bu örtülü yükümlülüklerin açık borcun tam iki katı olduğunu belirtiyor. Bu iki kalem toplandığında, gerçek borç yükü 100 trilyon dolara ulaşıyor.

Ekonomik Tablonun Ciddiyeti

Eğer ABD hükümeti, şeffaf bir halka açık şirket gibi raporlama yapsaydı, karşımıza çıkan manzara şu olacaktı:

Kriter Mevcut (Resmi) Veri Smetters'ın Analizi Toplam Borç ~39 Trilyon $ ~100 Trilyon$ Borcun GSYH'ye Oranı %100 civarı %300 civarı

"Kabuk Oyunu" Benzetmesi

Eski bir Hazine ve CBO ekonomisti olan Smetters, federal bütçe kurallarını bir "kabuk oyununa" (shell game) benzetiyor. Siyasetçilerin, bu örtülü borçları bilanço dışına iterek gerçek mali tabloyu halktan ve yatırımcılardan sakladığını iddia ediyor.