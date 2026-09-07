İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelmesinin ardından uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye’ye iadelerine yönelik çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, 2026 yılında 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gürcistan ziyaretinde, "Ülkelere tek tek gidip alacağım" açıklamasının ardından hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılarak aranması devam eden 3 bin 852 şahıs için de çalışmalar sürdürülüyor. Bunların; bin 400’ü asayiş, 718’i kaçakçılık ve organize suçlar, 898’i narkotik, 836’sı terör suçları kapsamında aranıyor.

2025 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 37 ülkeden, haklarında kırmızı bülten çıkarılan veya uluslararası seviyede aranan 214 kişi Türkiye’ye iade edilmişti. Bu kişilerin 70’i organize suç örgütü lideri ya da üyesiydi. 2026 yılının aynı döneminde iade edilenlerin sayısı 657’ye yükselirken, bu kişilerin 162’sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Böylece iade edilenlerin sayısı, 2025’in aynı dönemine göre 443 kişi ve yüzde 207 arttı.

Türkiye’de 409 kişi yakalandı

Ayrıca, yabancı ülkeler tarafından haklarında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarılan kişilere yönelik Türkiye’de de operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 2026 yılında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi yakalandı. Bu kişilerin 90’ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi.

Türkiye’nin aradığı firarilerin uluslararası seviyede yakalanmalarını sağlamak amacıyla 2026 yılının ilk 8 ayında 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı da çıkarıldı.