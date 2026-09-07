Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa’nın zirvesine çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonluk sevinci yalnızca altın madalyayla sınırlı kalmadı. Tarihi başarı, milli sporcular için milyonlarca liralık ödülün de kapısını açtı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından şampiyon takıma ayrılan 500 bin euroluk birincilik ödülü, Türkiye Voleybol Federasyonu’na aktarılacak.

Turnuvada ikinci olan İtalya 250 bin euro, üçüncü sıradaki Sırbistan ise 150 bin euro ödül kazandı.

Her oyuncuya 150 Cumhuriyet Altını

Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu, Türkiye’de yürürlükte bulunan sporcu ödüllendirme mevzuatı kapsamında da karşılık buluyor.

Olimpik takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan sporcular için belirlenen düzenlemeye göre, takımın birinci olması halinde her sporcuya en fazla 150 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk lirası ödül verilebiliyor.

Güncel Cumhuriyet Altını fiyatı 44 bin 773 TL üzerinden hesaplandığında, bir milli oyuncunun alacağı ödül yaklaşık 6 milyon 716 bin TL’ye ulaşıyor.

14 kişilik kadro üzerinden hesaplandığında ise yalnızca sporcular için ortaya çıkan toplam rakam yaklaşık 94 milyon TL oluyor.

Başantrenöre de milyonluk ödül

Başarı primi yalnızca oyuncularla sınırlı değil.

Mevzuat kapsamında Avrupa şampiyonluğunu kazanan takımın başantrenörüne de 30 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebiliyor.

Aynı fiyat üzerinden hesaplandığında bu rakam yaklaşık 1 milyon 343 bin TL seviyesine geliyor.

Asıl rakam daha da büyüyebilir

Filenin Sultanları’nın elde edeceği toplam kazanç, devlet tarafından belirlenen ödülle sınırlı kalmayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından verilebilecek ek başarı primleri, teknik ekibe yapılacak ödemeler ve şampiyonluk sonrasında gündeme gelebilecek sponsorluk anlaşmalarındaki bonuslar da hesaba katıldığında, milli oyuncuların elde edeceği toplam gelir daha da yukarı çıkabilecek.

Şampiyonluk hem sahada hem kasada

Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğuyla birlikte ortaya çıkan tablo, Türk sporunun son yıllardaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Altın madalya, 500 bin euroluk CEV ödülü ve oyuncu başına yaklaşık 6,7 milyon TL’lik devlet ödülü...

Filenin Sultanları, Avrupa’nın zirvesindeki yerini korurken başarılarının ekonomik karşılığını da almaya hazırlanıyor.