SPK’nın onayladığı başvurular kapsamında Onur Yüksek Teknoloji AŞ, mevcut sermayesini yüzde 300 oranında artıracak. Şirketin 62 milyon 830 bin liralık sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 188 milyon 490 bin liralık bedelsiz pay ihracı sonucunda 251 milyon 320 bin liraya yükselecek.

Böylece şirketin sermayesi 4 katına çıkmış olacak. Sermaye artırımında bedelli pay ihracı veya kâr payından karşılanacak bedelsiz pay ihracı bulunmuyor.

MHR GYO’nun sermayesi 1,86 milyar liraya çıkacak

SPK’nın onay verdiği bir diğer sermaye artırım kararı ise MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ için oldu.

Şirketin 1 milyar 240 milyon 500 bin lira olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 620 milyon 250 bin liralık bedelsiz pay ihracıyla 1 milyar 860 milyon 750 bin liraya çıkarılacak.

Bu işlemle MHR GYO’nun sermayesi yüzde 50 oranında artırılmış olacak. Şirketin sermaye artırımında da bedelli pay ihracı ya da kâr payından karşılanan bedelsiz pay ihracı yer almıyor.

SPK’nın onayları sonrasında her iki şirketin bedelsiz sermaye artırım süreçlerinin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi bekleniyor.