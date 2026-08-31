Dünya Hava Sahasına Türk İmzası

Dünya genelindeki uçuş emniyetinin, hava sahası yönetiminin, küresel havacılık normlarının yetkili karar vericisi ICAO’nun açtığı bu ihale; yüksek veri hassasiyeti, kesintisiz güncelleme kapasitesi ve uluslararası kalite standartlarına tam uyum şartlarıyla sektörün önemli ihalelerinden biri olarak kabul ediliyor. KEYVAN Havacılık, sunduğu kapsamlı ve kaliteli verilerle, sahip olduğu uluslararası sertifikasyonlar ve yüksek teknoloji altyapısıyla küresel rakiplerini geride bırakarak dünya havacılığının zirvesindeki güvenini bir kez daha kanıtladı.

En güncel ve yüksek kaliteli veri setleri, ICAO'nun resmi platformu olan ICAO Store üzerinden tüm dünya havacılık ekosisteminin erişimine ve online satışına açıldı. Ayrıca söz konusu ihale sürecine ilişkin resmi kayıtlara, United Nations Global Marketplace (UNGM) platformundan da ulaşılabiliyor.

"Küresel Havacılık Veri Ekosisteminde Yeni Bir Dönüm Noktası"

Sektörün global otoritesi tarafından tercih edilmenin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan KEYVAN Havcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet KEYVAN, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:"ICAO gibi dünya sivil havacılığının kurallarını yazan, belirleyen bir havacılık otoritesinin veri altyapısını sağlamak, yalnızca şirketimiz için değil, Türk havacılık sektörü için de gurur verici bir durumdur. Bu anlaşma, KEYVAN Havacılık’ın ürettiği verinin güvenilirliğini, teknik kapasitesi, kalitesi ve uluslararası standartlardaki yetkinliğini küresel ölçekte yine tescillemiştir. Küresel veri ekosistemine yön vermeye ve çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz."