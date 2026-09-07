Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaş grubunu sporla buluşturduğu ücretsiz spor kurslarında yeni dönem başlıyor. Yüzmeden tenise, basketboldan pilatese, atletizmden farklı branşlara kadar toplam 22 alanda düzenlenecek kurslar için online başvurular başladı. Eğitimler, 15 Eylül 2026'da başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu her yaş grubunda yaşam biçimine dönüştürmek amacıyla düzenlediği spor kurslarında yeni dönemi başlatıyor. Modern spor tesislerinde, alanında uzman ve profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz eğitimler, Denizlililere geniş bir spor yapma seçeneği sunuyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra yetişkinlerin sağlıklı, aktif ve zinde bir yaşam sürmelerini hedefleyen spor kurslarında toplam 22 farklı branşta eğitim verilecek. Program kapsamında yüzme, tenis, basketbol, pilates ve atletizmin yanı sıra farklı spor dallarında da eğitimler gerçekleştirilecek.

Başvurular online olarak gerçekleştirecek

Sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporseverleri ücretsiz kurslara davet eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, başvuru süreçlerinin tamamen dijital ortamda yürütüleceğini duyurdu. Spor kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını https://www.denizli.bel.tr adresinde yer alan 'Başvurular' sekmesi üzerinden yapabilecek. Spor kurslarında yeni dönem dersleri, 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.