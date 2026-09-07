Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kilis'e gelen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kilis Teşkilatı ile İstanbul, Gaziantep ve Hatay milletvekillerinin katılımıyla Kilis Polisevi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

Programda konuşan Akbaşoğlu, terörsüz Türkiye hedefi, savunma sanayii, enerji çalışmaları ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi İHA ve SİHA'larını, yerli ve milli yazılımlarını, geliştirdiği mühimmat ve silahlarını kullanarak ordusunu ve güvenlik güçlerini güçlendirmesinin terörün ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

'Terörsüz Türkiye'yi hep beraber gerçekleştirdik' diyen Akbaşoğlu, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge söylemlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Akbaşoğlu, 'Terörsüz Türkiye; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni hep beraber 86 milyon kardeşliği esas alan ve millet devlet kaynaşmasıyla Türkiye Yüzyılı'nın büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ve ihya etme perspektifimizin hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır' dedi.

Terörsüz bölge hedefinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, Suriye, Irak, İran ve tüm Orta Doğu'da terörsüz bir bölgenin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Akbaşoğlu, 'Emperyalizmin ve siyonizmin bölgemiz ve ülkemiz üzerine kurguladıkları bütün planları, projeleri yırtıp atıp tarihin çöp sepetine göndermek olarak özetlenebilir. Asıl terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgeye, terörsüz bölgenin de terörsüz dünyaya giden bir yol olduğunu mutlaka beraberinde idrak etmeliyiz' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde sözü dinlenir, güçlü ve etkin bir pozisyonda olduğunu belirten Akbaşoğlu, son NATO toplantısında ortaya konulan perspektif ve performansın bütün devlet başkanları, hükümet başkanları, Batı medyası ve NATO'ya üye ülkeler tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

'11 vilayetimiz ve 15 milyon insanımız büyük şekilde etkilendi'

6 Şubat depremlerinin etkilerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Akbaşoğlu, 11 vilayet ve 15 milyon insanın depremden büyük şekilde etkilendiğini söyledi.

Akbaşoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, 'Bulgaristan ülkesini göz önünde bulundurun. Bulgaristan büyüklüğünde bir coğrafya yerle yeksan oldu. Bütün hafriyat kaldırıldı, onlar ayrıştırıldı, yeni yerleşim yerleri tespit edildi, bütün altyapı yapıldı ve üzerine de yaklaşık 500 bin konut 2,5 yıl gibi bir sürede inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kilis'te bu illerimiz arasında' diye konuştu.

Depremin yaklaşık 100 milyar dolarlık maliyet ortaya çıkardığını dile getiren Akbaşoğlu, yürütülen çalışmaların dünyada örneği olmayan bir süreçte gerçekleştirildiğini savundu.

'Gabar'da günlük 85 bin varil petrol üretiyoruz'

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına da değinen Akbaşoğlu, terörden temizlenen Şırnak Gabar'da günlük 85 bin varil petrol üretildiğini belirtti. Akbaşoğlu, 'Türkiye bugün kendi ihtiyacının yüzde 15'ine yaklaşık bir üretim yapıyor' diye konuştu.

Milli savunma sanayiinde ortaya konulan büyük performansın Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinliğini artırdığını ifade eden Akbaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük petrollerinde yüzde 15 noktasında hissedar olduğunu, Somali'de ise sondaj gemileriyle aramaların sürdürüldüğünü kaydetti.