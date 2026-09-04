İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Göktaş’ın 24 Haziran 2026 tarihinde YouTube’da “Ölü Deniz” adıyla yayımlanan gösterisindeki bazı ifadeler suçlamalara dayanak gösterildi.

Savcılık değerlendirmesinde, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret”, 216. maddesindeki “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve 215. maddesindeki “suçu ve suçluyu övme” kapsamında olduğu belirtildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame 4 Eylül 2026 tarihinde düzenlendi. Savcılık, Deniz Göktaş hakkında toplamda 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 2026/26488 numaralı iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Savcılığın açaklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli İmran Deniz Göktaş’ın, 24/06/2026 tarihinde Youtube isimli sosyal meyda platformunda “ Ölü Deniz “ ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği söz ve ifadelerle TCK’nın 299/1-2 maddelerinde tanımlı Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, TCK’nın 216/1 maddesinde tanımlı Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçu ve TCK’nın 215. maddesinde tanımlı Suçu ve Suçluyu Övme suçunu işlediği değerlendirmesiyle 04/09/2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle yapılan araştırma ve titiz çalışma sonucu düzenlenen 2026/26488 nolu iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/343 sayısında değerlendirme aşamasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.