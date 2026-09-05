Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetim kapsamında, bir uygulama üzerinden çağrıldığı ve taksicilik yaptığı değerlendirilen otomobil durduruldu.

Sürücü E.A. hakkında işlem başlatılırken, aracın bağlanacağının bildirilmesinin ardından işlemler tamamlandı. İddiaya göre sürücü, yanında bulunan silahla sivil trafik polisi M. Ali Topatan’a arkadan ateş açtı.

Saldırı sonucu sırtından vurulan Topatan ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

M. Ali Topatan’ın şehit olduğu öğrenilirken, olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.