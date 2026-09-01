Ulaşım ve mobilite altyapılarının dijital dönüşümüne odaklanan, yazılım, donanım, veri, ödeme ve operasyon teknolojilerini entegre çözümler ve ortak bir teknoloji altyapısı üzerinde bir araya getiren İntetra Teknoloji, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı. Bulls Yatırım liderliğinde, 26-27 Ağustos tarihlerinde talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 01 Eylül 2026 tarihi itibarıyla INTET koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Serdar Tiyek, İntetra Teknoloji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Alyürük, İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Bengi Aran Ömerbeyoğlu ve Recep Bahar, İntetra Teknoloji Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bekir Kurtuluş, Bulls Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Berkay Aytekin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun gong töreninde yaptığı konuşmada, “İntetra Teknoloji, ülkemizin ulaşım altyapısının dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlenmekte ve yerli sistemlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca uluslararası projelerle ülkemizin teknoloji ihracatına değerli katkılar sunmaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arz geliriyle bu yatırımlarını ve projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Halka arzda emeği geçen herkese, şirketin çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. İntetra Teknolojiye Borsamıza hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç eden güçlü bir şirket olmak”

Gong töreninde konuşan İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, şunları söyledi: “Tam 21 yıl önce, büyük bir heyecan, sarsılmaz bir inanç ve tek bir hayalle yola çıktık: sadece teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten; mühendisliğiyle fark yaratan bir güç olmak. O günden bugüne sığdırılmış sayısız gece vardiyası, zorlu kararlar ve üstlenilen büyük riskler var. İlk gün elimizde sadece bir hayal vardı. Bugün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki o gün başlayan yolculuk, hayal ettiğimiz sınırların çok ötesine geçti. Akıllı ulaşım sistemlerinden elektronik ücret toplamaya, trafik yönetiminden entegre mobilite çözümlerine kadar; şehirlerin ve ulaşımın akışını değiştiren teknolojiler geliştirdik. Türkiye’de kazandığımız derin mühendislik birikimini sınırların ötesine, dünya pazarlarına taşıdık. Bugün İntetra, yalnızca Türkiye’de proje yapan bir şirket değil; kendi teknolojisini üreten, küresel ölçekte dev projelerle rekabet eden ve dünyanın farklı coğrafyalarında iz bırakan uluslararası bir teknoloji markasıdır. Ama bizim için asıl gurur kaynağı finansal büyüklükler ya da binalar değildir. İntetra’nın gerçek değeri, 21 yılda inşa ettiği mühendislik kültürü, bilgi birikimi ve insan kaynağıdır. Çünkü biliyoruz ki geleceğe binalar ya da makineler yön vermez; geleceği insan, bilgi ve üretme tutkusu şekillendirir.”

Bugün İntetra’nın hikâyesinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Ömerbeyoğlu, “Halka arz bizim için bir bitiş ya da varış noktası değil; küresel bir dev olma yolculuğumuzun en stratejik sıçrama noktasıdır. Önümüzde duran büyüme fırsatı tek bir şirketin bilançosuyla değil, güçlü bir ortaklık ağıyla yakalanabilecek bir fırsattır. Bugün attığımız bu adım, bize yalnızca sermaye değil; yeni bir hesap verebilirlik, şeffaflık ve kurumsal disiplin zemini kazandırıyor. Bugünden itibaren ailemize katılan her yatırımcımız, yalnızca hisselerimize değil; İntetra’nın gelecekte yaratacağı değere, kurduğumuz hayallere ve yarınlarımıza ortak oluyor. Bize duyduğunuz bu güven için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dünya büyük bir hızla dönüşüyor. Şehirler, ulaşım ve mobilite kavramı baştan yazılıyor. Yapay zekâ, bağlantılı araçlar ve otonom sistemler yarının dünyasını şekillendiriyor. Biz İntetra olarak bu dönüşümü yalnızca izleyen taraf olmayacağız; bu dönüşüme yön veren, teknolojiyi bizzat geliştiren öncü güçlerden biri olacağız. Bunu tek başımıza değil; yatırımcılarımızla, iş ortaklarımızla ve her gün işe gelen bu ekiple birlikte başaracağız. Bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra global ölçekte çok daha büyüğünü yapmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin, şirketimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

“Uzun vadeli ve kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz”

İntetra Teknoloji CEO’su Muhammed Alyürük, gong töreninde yaptığı konuşmada, halka arzın şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “İntetra Teknoloji olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar Türkiye’nin ulaşım altyapısının dönüşümüne katkı sağlayan çok sayıda önemli projede yer aldık. 21 yılda Türkiye’de geliştirdiğimiz bu teknoloji ve mühendislik birikimini uluslararası pazarlara taşıdık. Hedefimiz, Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri dünyanın farklı coğrafyalarında hayata geçirerek, İntetra’yı uluslararası ölçekte rekabet eden güçlü bir mobilite teknolojileri şirketi haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışarak tüm paydaşlarımız için uzun vadeli ve kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”

Akıllı otoyol sistemlerinden yapay zekâya, elektronik ücret toplamadan tünel yönetimine, demiryollarından araç-yol haberleşmesine kadar geniş bir teknoloji yelpazesine sahip olduklarını söyleyen Alyürük, “Gelecekte yollar yalnızca araçların üzerinde hareket ettiği fiziksel altyapılar olmayacak. Yol, araç, trafik ışığı, tünel, ödeme sistemi ve kontrol merkezi birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan yaşayan bir dijital ekosisteme dönüşecek. Bu dönüşümün merkezinde ise yapay zekâ, büyük veri, IoT, araç-yol haberleşmesi ve otonom karar destek sistemleri bulunuyor. Bizim vizyonumuz, birbirinden bağımsız sistemler kurmak değil; araçların, yolların, trafik ışıklarının, tünellerin, ödeme sistemlerinin ve kontrol merkezlerinin birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kurabildiği yaşayan bir ulaşım ekosistemi oluşturmak. Önümüzdeki dönemde İntetra olarak bu alanlara daha fazla yatırım yapacağız. Özellikle yapay zekâ destekli trafik yönetimi, bağlantılı araç teknolojileri, bariyersiz ücret toplama, gerçek zamanlı olay algılama ve merkezi ulaşım platformları bizim için stratejik büyüme alanları olacak. Hedefimiz daha güvenli, hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım ekosistemine teknoloji ve yazılım gücümüz ile katkı sağlamak. Yeni dönemi; daha fazla teknoloji, daha güçlü mühendislik, daha geniş uluslararası pazarlar ve daha yüksek katma değer hedefiyle şekillendireceğiz. İntetra’nın bundan sonraki yolculuğunda çok daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.