Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bulunan Metehan’dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi, Türk tarihine ilgi duyanlar için dikkat çekici bir kültür durağı olarak öne çıkıyor. Marino Port AVM içerisinde yer alan müze, ziyaretçilerine Orta Asya bozkırlarından başlayıp günümüze kadar uzanan geniş bir tarih perspektifi sunuyor. Müze, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ocak 2026’da hizmete açıldı.

Türk adının kökeninden devletler tarihine

Müzenin resmi internet sitesinde tarih anlatısı yalnızca bilinen Türk devletleriyle sınırlı tutulmuyor. “Türk Adının Kökeni” başlığı altında Türk kelimesinin tarih boyunca farklı kaynaklarda nasıl kullanıldığı, kelimenin anlamı ve Türk kimliğinin oluşum süreci ele alınıyor.

Müzenin anlatımında Antik Yunan, Roma, Çin ve Orta Doğu kaynaklarında Türklerle ilişkilendirilen farklı isimlere yer verilirken, Türk adının zaman içerisinde farklı coğrafyalarda değişik biçimlerde kullanıldığı aktarılıyor. Çin kaynaklarındaki “Tu-küe” kullanımından Orhun Yazıtları'ndaki “Türük” biçimine uzanan bir dil tarihi de ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Bu bölümün dikkat çekici yanlarından biri ise Türklerin tarihini yalnızca siyasi devletler üzerinden değil, kültürel süreklilik üzerinden değerlendirmesi.

Tarih MÖ 5000’lere kadar götürülüyor

Müzenin internet sitesindeki tarih anlatısında Türklerin geçmişi, bilinen devletlerin kuruluşundan çok daha eski dönemlere götürülüyor.

Kelteminar, Anav, Afanasyevo, Andronovo, Karasuk ve Tagar-Taştık gibi Orta Asya kültürleri kronolojik biçimde ele alınıyor. At yetiştiriciliği, demir ve tunç işçiliği, hayvan üslubu, göçebe yaşam ve bozkır kültürü gibi unsurlar üzerinden eski dönemlerle sonraki Türk kültürleri arasında bağlantılar kuruluyor.

Bu yaklaşım, müzeyi klasik bir “devletler listesi” olmaktan çıkararak kültür, toplum, devlet ve medeniyet sürekliliği üzerinden bir tarih anlatısına dönüştürüyor.

İskitlerden Göktürklere uzanan kronoloji

Müzenin “Devletler Tarihimiz” bölümünde kronoloji İskitlerle başlıyor.

Ardından Büyük Hun İmparatorluğu, Avrupa Hunları, Akhunlar, Sabarlar, I. Göktürk Devleti, Avar Kağanlığı, Batı ve Doğu Göktürk devletleri, Hazar Kağanlığı, Bulgar devletleri, II. Göktürk Devleti, Uygurlar, Oğuz Yabgu Devleti, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklu devletleri geliyor.

Kronoloji daha sonraki dönemlerde Harezmşahlar, Altın Orda, Memlükler, Osmanlı, Timur İmparatorluğu, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Babür İmparatorluğu gibi siyasi yapılara kadar uzanıyor.

Böylece ziyaretçi, Türk tarihini yalnızca Anadolu merkezli değil, Orta Asya’dan Avrupa’ya, İran’dan Mısır’a ve Hindistan’a uzanan geniş bir coğrafya içerisinde görme imkânı buluyor.

“Türk adını ilk kullanan devlet” tartışması

Müzenin ziyaretçiye sunduğu tarih anlatısının en dikkat çekici başlıklarından biri de “Türk” adının siyasi kimlik olarak kullanılması.

Türkiye’deki geleneksel tarih öğretiminde Türk adını devlet adı olarak ilk kullanan devlet Göktürkler kabul ediliyor. MEB kaynaklarında da bu bilgi açık şekilde yer alıyor. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde yer alan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın “Gök Türkler: Türk Model Devleti” adlı çalışmasının tanıtımında da Göktürklerin Türk adını devlet adı olarak kullandığı ve bu adın yaygınlaşmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

Ancak bu konu son dönemde akademik açıdan yeniden tartışılıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Orhun Yazıtları'ndaki “Türk” kullanımının millet adı ile devlet adı açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor ve Göktürklerin “Türk adını devlet ismi olarak kullanan ilk devlet” olduğu yönündeki yaygın kabulü sorguluyor.

Bu nedenle Gülyalı’daki müze, yalnızca geçmişi anlatan bir mekan değil, Türk tarihinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda da dikkat çekici bir tartışma alanı oluşturuyor.

“Metehan’dan Mehmetçiğe” uzanan tarih çizgisi

Müzenin temel fikri ise adında saklı.

Müzenin resmi sitesinde tarih, Metehan’ın temsil ettiği erken dönem siyasi yapılanmadan Mehmetçiğin temsil ettiği modern vatan savunmasına kadar uzanan bir çizgi olarak ele alınıyor. Müze yönetimi bu kronolojiyi yalnızca birbirini takip eden devletler olarak değil, ortak hafıza, devlet geleneği, töre, adalet, askerî disiplin ve toplumsal dayanışma üzerinden devam eden bir tarihsel süreç olarak sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de müzenin açılışında projenin “canlı”, tartışmaya ve katkıya açık olduğunu belirterek, tarih ve gelecek arasındaki bağa dikkat çekmişti.

Tarihin son halkasında Atatürk ve Cumhuriyet

Müzenin Türk tarihini geçmişten günümüze taşıyan anlatısında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet dönemi de önemli bir yer tutuyor. Metehan’dan başlayan tarih yolculuğu, farklı Türk devletlerinin siyasi ve kültürel mirasından geçerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanıyor.

Bu bölüm, müzenin yalnızca Orta Asya ve eski Türk devletlerine odaklanmadığını; Türk tarihini Cumhuriyet ve Atatürk ile günümüze bağlayan bütüncül bir tarih çizgisi içerisinde ele aldığını gösteriyor.

Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, müzenin “Metehan’dan Mehmetçiğe” şeklinde özetlenen tarih anlayışının günümüzdeki karşılığı olarak sunuluyor. Böylece ziyaretçi, binlerce yıllık tarih anlatısının son durağında Millî Mücadele’yi, Cumhuriyet’in kuruluşunu ve modern Türkiye’yi görüyor.

Gülyalı’da farklı bir tarih durağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel müzeler listesinde de Mete Han’dan Mehmetçiğe Türk Devletleri Tarihi Müzesi Ordu’daki özel müzeler arasında yer alıyor.

Müze bugün Marino Port AVM, Ürümbey-Gülyalı/Ordu adresinde ziyaret edilebiliyor. Resmî internet sitesinde ziyaret saatleri 10.00-18.00 olarak belirtiliyor ve müzenin haftanın her günü açık olduğu ifade ediliyor.

Gülyalı’daki bu müze, Türk tarihinin binlerce yıllık geçmişine dair farklı anlatıları tek bir mekânda görmek isteyenler için Karadeniz’de dikkat çekici yeni bir tarih durağı olma iddiasını taşıyor.

Metehan’dan Mehmetçiğe uzanan bu yolculuk, ziyaretçiye tek bir soruyu da bırakıyor: Türk tarihinin başlangıcı ve “Türk” adının ortaya çıkışı gerçekten bildiğimiz kadarından mı ibaret?