Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yenilenmesi ve dönüştürülmesini kapsayan Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk adım atıldı. Proje kapsamında yeniden inşa edilecek Metin Aşık Kamp Binası'nın yıkım çalışmalarına başlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıkladığı proje, etaplar halinde hayata geçirilecek. Daha önce yeniden inşa edileceği duyurulan Metin Aşık Kamp Binası'nda tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına geçildi.

Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte Futbol Akademisi ve Kadın Futbol Takımı'na hizmet verecek yeni multifonksiyonel kamp binasının yapımına başlanacak. Yeni kamp binasında sporcuların antrenman yapabilecekleri, konaklayabilecekleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık ekibinin kullanımına yönelik bölümler de bulunacak. Tesisin, spor ve yaşam alanlarını bir arada sunan bütünsel ve çok işlevli bir yaşam ve spor merkezi olarak tasarlanacağı belirtildi.

Tesislerde kapsamlı dönüşüm yapılacak

Fenerbahçe'nin köklü geçmişi ile modern spor dünyasının ihtiyaçlarını bir araya getirmeyi hedefleyen proje kapsamında zemin iyileştirmeleri, yeni yapıların inşası ve tesislerde bulunan ilave yapıların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca tesis içerisindeki araç, yaya ve bisiklet yollarının yapıları ve meydanları birbirine bağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Modernizasyon kapsamında hayata geçirilecek yapılarda çevre dostu, yaşayan ve dinamik bir alan oluşturulması hedeflenirken, iç mekanlarda ise işlevsel ve sporcuların ihtiyaçlarına yönelik alanların ön plana çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında her bir branş için yeterli sayıda barınma biriminin yanı sıra sporcuların birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye, sporcuların en üst düzeyde hazırlanmalarına imkan sağlayacak modern bir kamp merkezi kazandırılması hedefleniyor.