Türkiye ekonomisinde önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden biri fiyat istikrarı olacak. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi ve enflasyon beklentilerinin kalıcı biçimde aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak gerçekleşirken, OVP’de yıl sonu için yüzde 28,4'lük enflasyon hedefi ortaya konuldu. Programın orta vadeli hedefi ise enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmek.

Üç yılda yüzde 9 hedefi

Programdaki tahminlere göre yıllık TÜFE artışının 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e gerilemesi bekleniyor. 2029 yılı için ise hedef yüzde 9 olarak belirlendi.

Böylece ekonomi yönetimi, önümüzdeki üç yıllık süreçte enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlamayı amaçlıyor.

Para ve maliye politikaları birlikte hareket edecek

Dezenflasyon sürecinde para politikası ile maliye ve gelirler politikalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi planlanıyor.

Toplam talebin enflasyon üzerindeki baskısının azaltılması, üretim kapasitesinin artırılması ve arz koşullarının iyileştirilmesi programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da fiyat istikrarı kalıcı hale gelinceye kadar elindeki politika araçlarını etkin biçimde kullanmayı sürdüreceği belirtiliyor.

Fiyatlama davranışları değiştirilecek

OVP’nin dikkat çeken başlıklarından biri de işletmelerin ve tüketicilerin enflasyon beklentileri.

Geçmiş enflasyona bakılarak yapılan fiyatlama eğiliminin azaltılması ve beklentilere dayalı fiyatlama davranışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylece enflasyondaki “ataletin” kırılması ve fiyat artışlarının daha kalıcı biçimde yavaşlatılması amaçlanıyor.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da enflasyon hedefleriyle daha uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Gıda fiyatları yakından izlenecek

Enflasyonla mücadelede gıda fiyatları da özel bir başlık olarak öne çıkıyor.

Tarım ürünlerinde üretim planlamasının; arz-talep dengesi, su kaynaklarının durumu, bölgesel üretim kapasitesi ve ürünlerin yeterlilik düzeyi dikkate alınarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Gıda ve tarım ürünlerindeki gelişmelerin erken uyarı mekanizmalarıyla takip edilmesi ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

İşte yeni enflasyon patikası

Yeni OVP’de ortaya konulan hedefler şöyle:

2026: Yüzde 28,4

Yüzde 28,4 2027: Yüzde 21

Yüzde 21 2028: Yüzde 13,5

Yüzde 13,5 2029: Yüzde 9

Ekonomi yönetiminin nihai hedefi, dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmadan sürdürerek 2029 yılında Türkiye’yi yeniden tek haneli enflasyon seviyesine taşımak.