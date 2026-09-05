Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davanın duruşması yaklaşık 16 saat sürdü. Duruşmada, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi P.P.M. hakkında oy çokluğuyla tahliye kararı verildi.

Kararın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Aileler, saldırıda yaşanan ihmallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Ailelerin avukatından tahliye kararına itiraz

Duruşma sonrasında açıklama yapan ailelerin avukatı Özcan Kara, P.P.M.'nin tahliye edilmesini hukuken kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Kara, tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla itiraz edeceklerini ve P.P.M.'nin yeniden tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi. Kara ayrıca, muhalif üye hakim dışındaki hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını ifade etti.

Kara, yargılama sürecinde ortaya çıkan ihmallerin dikkate alınması gerektiğini savunarak, daha önce tutukluluğun devamı yönünde değerlendirme yapılmasına rağmen kısa süre içerisinde tahliye kararı verilmesinin soru işaretlerine neden olduğunu dile getirdi.

"16 saat boyunca evlatlarımız için mücadele ettik"

Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil de duruşmanın uzun sürmesine rağmen ailelerin adalet arayışından vazgeçmediğini söyledi.

Yeşil, aileler olarak yaklaşık 15-16 saat boyunca çocukları için mücadele ettiklerini belirterek, verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesini istedi. Yeşil, yetkililere seslenerek benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

"Annenin ihmalleri göz önünde bulundurulmadı"

Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Hayva Şişik ise saldırganın annesinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Şişik, olay öncesinde rehberlik servisine yansıyan adli vakalar bulunduğunu ve annenin ihmallerinin de dava kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Tahliye kararının gerekçesini sorgulayan Şişik, çocuklarını ve öğretmenlerini kaybeden ailelerin yaşadığı acıya dikkat çekti.

"Biz mi içeri gireceğiz?"

Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Belli de karar karşısında büyük tepki gösterdi.

Belli, kendi çocuğunu tek başına büyüttüğünü belirterek, saldırganın ailesinin dışarıda olmasına karşılık mağdur ailelerin kendilerini adeta suçlu konumunda hissettiğini söyledi. Belli, kararın hangi gerekçeyle verildiğinin açıklanmasını istedi.

"Çocuğumun hakkını ararken neden susturuluyorum?"

Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise duruşma sırasında yaşananlara tepki gösterdi.

Güngör, saldırganın mahkeme salonundaki tavırlarından rahatsız olduğunu belirterek, çocuğunun hakkını ararken kendisinin susturulmaya çalışıldığını ifade etti. Yetkililere seslenen Güngör, hayatını kaybeden 10 kişinin adaletinin sağlanmasını istedi.

Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından dava 4 Aralık tarihine ertelendi.