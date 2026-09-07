Alman şirketlerinin özellikle belirli sektörlerde çalışan bulmakta daha fazla zorlanacağı belirtilirken, demografik değişim krizin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

En büyük açık perakendede

IW’nin araştırmasında, 2029 yılında Almanya’nın farklı sektörlerde ciddi sayıda nitelikli çalışana ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

Buna göre perakende sektöründe 39 bin 100, çocuk bakım hizmetlerinde 29 bin 900, sosyal hizmetler ve pedagoji alanında 23 bin 600, hemşirelikte ise 18 bin 700 kişilik nitelikli iş gücü açığı oluşabileceği tahmin ediliyor.

Sanayi ve teknik alanlarda da benzer bir tablo bekleniyor. İnşaat sektöründe 15 bin, otomotiv sektöründe 15 bin 900, elektrik mühendisliği alanında ise 13 bin 800 kişilik açık oluşması öngörülüyor.

Emeklilikler ve düşük doğum oranı alarm veriyor

Araştırmaya göre Almanya’daki iş gücü sorununu yalnızca şirketlerin çalışan bulma güçlüğü değil, ülkenin demografik yapısındaki değişim de büyütüyor.

Her yıl daha fazla çalışanın emekliye ayrılması, iş gücüne katılan gençlerin sayısının azalması ve doğum oranlarının düşük seyretmesi, gelecekteki çalışan arzı açısından önemli riskler oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 370 bin nitelikli iş gücü açığı bulunan Almanya’da, bu rakamın 2029'da 723 bine çıkması, sorunun boyutunun birkaç yıl içinde ciddi şekilde büyüyebileceğine işaret ediyor.

Göçmen iş gücü kritik önem taşıyor

IW, Almanya'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısının karşılanamaması halinde açığın mevcut tahminlerin de üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Enstitüye göre, ülkeye daha fazla nitelikli göçmen gelmemesi durumunda iş gücü açığının daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Özellikle sağlık, bakım, teknik meslekler, otomotiv, inşaat ve hizmet sektörlerinde çalışan ihtiyacının artması, Almanya’nın önümüzdeki dönemde hem iç kaynaklarını hem de yabancı iş gücünü daha etkin kullanmasını zorunlu hale getirebilir.