İddiaya göre Özlem Şanver, Nisan 2026'da İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tedbir kararının daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Taraflar arasında yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek ile Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları yer alırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararının, Şanver'in başvurusunda dile getirdiği şiddet iddiaları üzerine 6284 sayılı Kanun kapsamında uygulanan koruyucu ve önleyici tedbir niteliğinde olduğu belirtildi.