Şirketlerin KAP’a yaptığı bildirimlere göre öne çıkan pay hareketleri şöyle:

AHGAZ: Pay geri alım programı kapsamında 200 bin adet pay, 37,90-38,00 TL fiyat aralığından satın alındı.

BULGS: Şirket 419 bin 543 adet payı 31,80-32,12 TL aralığından geri aldı.

BALAT: Geri alım kapsamında 18 bin 692 adet pay, 67,50-68,00 TL fiyat aralığından portföye dahil edildi.

BLUME: Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 41,10-41,18 TL fiyat aralığından 50 bin adet pay aldı. İşlem sonrasında Bulut’un şirketteki payı yüzde 24,68’e çıktı.

DAGI: Şirketin pay geri alım işlemi 2 milyon 400 bin adet olarak gerçekleşti. Paylar 9,90-10,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM: Geri alım programı çerçevesinde 150 bin adet pay, 19,21-19,31 TL aralığından satın alındı.

FORTE: Hasan Cengiz Bayrak, 120,00-123,70 TL fiyat aralığından 370 bin adet pay alımı gerçekleştirdi. İşlemle birlikte şirketteki pay oranı yüzde 23,63’e yükseldi.

GEREL: Şirket 1 milyon 40 bin adet payı 37,00-38,90 TL fiyat aralığından geri aldı.

GLYHO: Geri alım programı kapsamında 300 bin adet pay, 16,95-17,05 TL fiyat aralığından satın alındı.

HATSN: Pekar Grup, 86,90-87,30 TL fiyat aralığından 1 milyon 315 bin adet pay sattı. Satışın ardından grubun şirketteki payı yüzde 79,20’ye geriledi.

MAGEN: Şirketin gerçekleştirdiği geri alım miktarı 5 milyon 893 bin 510 adet oldu. Paylar 34,44-36,50 TL fiyat aralığından satın alındı.

MERCN: Geri alım programı kapsamında 200 bin adet pay 17,10 TL fiyattan geri alındı.

SOKE: Vega Portföy, 14,17-14,52 TL fiyat aralığında 100 bin adet pay alırken 352 bin 30 adet pay satışı gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda şirket sermayesindeki payı yüzde 4,97’ye düştü.

TEZOL: Şirket tarafından 100 bin adet pay, 9,34 TL fiyattan geri alındı.

Geri alımlar öne çıktı

31 Ağustos tarihli KAP bildirimlerinde özellikle şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler öne çıktı. En yüksek miktarlı geri alımlar arasında MAGEN, DAGI, GEREL ve BULGS tarafından yapılan işlemler dikkat çekti. Bunun yanında BLUME ve FORTE’de gerçekleştirilen ortak alımları ile HATSN ve SOKE’deki satış işlemleri de yatırımcıların takip ettiği pay hareketleri arasında yer aldı.