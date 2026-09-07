Denizli'nin Çivril ilçesinde yıllardır gündemde olan şehir içi toplu ulaşım hizmeti hayata geçirildi. Çivril Belediyesi tarafından başlatılan belediye otobüsü seferleriyle vatandaşların ilçe içerisinde daha kolay ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

İlçede ilk kez belediye tarafından uygulamaya alınan şehir içi ulaşım sistemi kapsamında otogar merkezli farklı mahalle ve bölgelere seferler düzenlenmeye başlandı. Yeni ulaşım ağıyla vatandaşların günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu noktalara daha rahat ulaşması hedefleniyor.

Otogar merkezli güzergâhlar

Çivril Belediyesi tarafından açıklanan güzergâhlara göre belediye otobüsleri; 100 Otogar-Menteş, 200 Otogar-Koçak, 310 Otogar-TOKİ, 400 Otogar-Karayahşiler ve 500 Otogar-Çetinler hatlarında hizmet verecek.

'Yıllardır beklenen hizmeti başlattık'

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, şehir içi ulaşım hizmetinin ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, yıllardır beklenen bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Dere, belediye otobüsleriyle vatandaşlara daha kolay, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, 'İlçemizde ilk kez hayata geçirdiğimiz belediye otobüsü seferlerimizle hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Çivril'in ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

Yeni ulaşım sisteminin önümüzdeki süreçte vatandaşların kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi.