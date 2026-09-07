Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmede yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, TFF'ye çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretin ardından TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya birer A Milli Takım forması hediye etti.