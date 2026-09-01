Avantajlı yıllık abonelik seçeneği, Prime Premium paketine eklenen İGA İstanbul Havalimanı'nın ayrıcalıklı hizmet markası İGA Pass ve 5 Şarj iş birliğinde artırılan indirim oranı ile güçlenen Prime ekosistemi, otomobil sahipliğini her anı ayrıcalıklı bir yaşam tarzına dönüştürüyor.

BMW ve MINI, otomobil sahipliğini daha konforlu ve zahmetsiz hale getiren BMW Prime ve MINI Prime abonelik ekosistemleriyle servis, elektrikli mobilite ve günlük yaşam ihtiyaçlarını tek abonelik altında buluşturuyor.

Prime, Prime Plus ve Prime Premium olarak tanımlanan 3 farklı abonelik paketinde standart olarak yüzde 25'e varan yetkili servis indirimi, silecek lastiklerinin değişimi, periyodik araç kontrolü, motor yağı ve sıvılarının tamamlanması gibi temel sahiplik hizmetleri sunulurken; temel Prime paketi hizmetlerine ek olarak üst paketlerde araç yıkama, otopark, akaryakıt/şarj indirimi, vale park, havalimanı lounge gibi hizmetler de yer alıyor.

Müşterilerin değişen mobilite ve seyahat ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde sürekli zenginleştirilen, 3 farklı paket kapsamında günlük ihtiyaçlardan seyahat deneyimine uzanan hizmetleri bir araya getiren BMW Prime ve MINI Prime abonelik programlarının kapsama alanı yıllık abonelik seçeneği, İGA Pass Daily Domestic paketi ve 5 Şarj iş birliğinde artırılan indirim oranı ile daha da genişledi.

BMW Prime ve MINI Prime'da Yıllık Abonelik Fırsatı

Sunulan yıllık abonelik seçeneğiyle BMW Prime ve MINI Prime aboneleri, tercih ettikleri paketin sunduğu hizmet ve ayrıcalıklardan 10 aylık abonelik bedeli karşılığında 12 ay boyunca yararlanabiliyorlar. Tek seferlik ödeme modeli; kesintisiz hizmet erişiminin yanı sıra abonelik süresince oluşabilecek olası fiyat değişikliklerine karşı yıllık maliyet öngörülebilirliği sağlıyor.

Prime Konforu Seyahate Taşınıyor

Prime Premium paketine eklenen İGA Pass Daily Domestic paketi hizmetleriyle Prime deneyimi seyahat süreçlerine de uzanıyor. Kesintisiz olarak bir yıl veya daha uzun süredir Prime Premium abonesi olan müşteriler, İstanbul Havalimanı'nda dört günlük Vale ve Otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca iç hat yolculuklarında Hızlı Geçiş, Öncelikli Check-in, İç Hat Lounge ve İç Hat Buggy hizmetlerinden faydalanabiliyor. Böylece Prime, İGA İstanbul Havalimanı'nda yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşıyan özel yolcu programı İGA Pass sayesinde seyahatleri daha hızlı, konforlu ve ayrıcalıklı hale getiriyor.

Elektrikli BMW ve MINI Kullanıcılarına 5 Şarj'da Artırılan İndirim Fırsatı

Yenilikler kapsamında Prime Plus ve Prime Premium abonelerine 5 Şarj istasyonlarında sunulan şarj indirimi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi. Elektrikli BMW ve MINI kullanıcıları abonelikleri kapsamında 5 Şarj istasyonlarında gerçekleştirdikleri şarj işlemlerinde yeni indirim oranından yararlanabiliyor. Bu gelişmeyle Prime, elektrikli otomobil kullanımının günlük ihtiyaçlarına da eşlik ediyor ve değişen mobilite alışkanlıklarına uyum sağlayan yapısını güçlendiriyor.