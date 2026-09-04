Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı bazı şirketlerde şüpheli finansal işlemler tespit edildi.

İncelemede Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler mercek altına alındı.

MASAK incelemelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu 5 şirket hakkında el koyma kararı alındı.

İrfan Yılmaz hakkında 3 ayrı suçlama

Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmanın, yeni tespitler doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.