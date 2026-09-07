Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ege Dostluk Basketbol Turnuvası, Ege'nin iki yakasından gelen sporcuları Denizli'de buluşturdu. Dört takımın ve 60 sporcunun katıldığı organizasyonda, rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu ön plana çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücünü uluslararası bir organizasyonla bir kez daha ortaya koydu. Ege'nin iki yakasından basketbolcuları buluşturan Uluslararası Ege Dostluk Basketbol Turnuvası, Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya Yunanistan'dan Rodos Elite Basketbol Academy ve Kos A.E. Dikaiou ile Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Datça Belediye Spor Kulübü katıldı.

Uluslararası katılımla güçlenen kardeşlik köprüsü

Turnuva boyunca sporcular hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de farklı kültürlerden genç sporcularla tanışma fırsatı buldu. Dostluk ve fair-play çerçevesinde gerçekleşen müsabakalarda Ege'nin iki yakasından gelen kulüpler ter döktü. Toplamda 60 sporcunun katılım sağladığı turnuva, rekabetin ötesinde kültürel bağların güçlendiği, dostluğun ve centilmenliğin kazandığı bir şölene dönüşürken, Ege'nin iki yakasını sporun evrensel diliyle buluşturdu.

Tarih ve doğayla iç içe kapanış

Turnuvanın ardından Yunanistan'dan gelen misafir takımlar ve tüm sporcular; Denizli'nin göz bebeği, beyaz cennet Pamukkale'yi ve tarihi binlerce yıla dayanan Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti. Bölgenin eşsiz antik mirasını keşfeden konuk sporcular, büyüleyici beyaz travertenlerin tadını çıkararak Denizli turunu unutulmaz hatıralarla tamamladı.