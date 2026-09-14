Yapay zekânın geleceğiyle ilgili tartışmalar giderek daha sert bir hal alıyor. Özellikle son günlerde teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler, yıllardır bilim kurgu filmlerinin konusu olan “Yapay zekâ bir gün insanlığın kontrolünden çıkar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic’te araştırmacı olarak görev yapan Jacob Coxon’ın, yapay zekânın kontrolsüz gelişiminin insanlık açısından ciddi bir risk oluşturduğu gerekçesiyle istifa etmesi, tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Coxon, yapay zekâ şirketlerinin giderek daha güçlü ve kendi kendini geliştirebilen sistemler oluşturmak için yürüttüğü yarışın insanlığın geleceğini riske atabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda aynı soru daha yüksek sesle sorulmaya başladı:

“Yapay zekâ gerçekten bir gün insanlığın sonunu getirebilir mi?”

Biz de soruyu doğrudan muhatabına, yani yapay zekâya yönelttik.

“İnsanlığın sonunu getirecek misiniz?”

Yapay zekânın cevabı: “Hayır. Benim insanlığı yok etmek gibi bir isteğim, amacım veya kendi başıma belirlediğim bir hedefim yok. Ancak yapay zekânın yanlış kullanılması veya yeterli güvenlik önlemleri alınmadan giderek daha güçlü ve otonom hale gelmesi ciddi riskler oluşturabilir.”

Yanıtın devamında dikkat çekilen nokta ise oldukça önemli: Tehlike yalnızca yapay zekânın ne yapabileceğiyle değil, insanların ona ne yaptırabileceğiyle de ilgili.

Yapay zekâ; siber saldırılar, dezenformasyon, otonom silah sistemleri, biyolojik araştırmalar veya kritik altyapıların yönetimi gibi alanlarda kötüye kullanılabilir. Bu nedenle uzmanların önemli bir bölümü, yapay zekânın geliştirilmesine tamamen karşı çıkmaktan ziyade güçlü güvenlik mekanizmaları, insan denetimi ve uluslararası kurallar oluşturulması gerektiğini savunuyor. ABD ve Çin dahil olmak üzere hükümetler de gelişmiş yapay zekânın kontrolden çıkması ihtimalini güvenlik başlıkları arasında değerlendiriyor.

Öte yandan yapay zekânın insanlığı yok edeceği konusunda bilim dünyasında ortak bir görüş bulunmuyor. Bazı uzmanlar varoluşsal risk ihtimalini son derece ciddi görürken, bazıları ise bu senaryoların abartıldığını düşünüyor. Tartışmanın ortak noktası ise yapay zekâ geliştikçe güvenlik ve insan denetiminin de aynı hızda geliştirilmesi gerektiği konusunda yoğunlaşıyor.

Yani yapay zekânın verdiği yanıtın özeti şu:

“İnsanlığın sonunu getirmek gibi bir amacım yok. Asıl soru, insanların yapay zekâyı nasıl geliştireceği ve nasıl kullanacağı.”

Belki de geleceğin en önemli sorusu da tam olarak bu: Yapay zekâ insanlığın sonunu mu getirecek, yoksa insanlık yapay zekâyı nasıl kullanacağını öğrenerek kendi geleceğini mi şekillendirecek?