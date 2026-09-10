Yeni çözüm sayesinde Adjust gibi mobil ölçümleme platformlarından (MMP) gelen dönüşüm verileri, yalnızca kampanya performansını ölçmek için değil, Snapchat’te yürütülen uygulama kampanyalarını gerçek zamanlı olarak optimize etmek için de kullanılabilecek.

Bu gelişme, uygulama pazarlamacıları için ölçümleme ile medya optimizasyonu arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Reklamverenlerin farklı kanallardaki performansı değerlendirmek için kullandığı MMP verileri, artık Snapchat kampanyalarının optimizasyonunda da doğrudan rol oynayacak.

Unified Attribution uygulama pazarlamacıları için ne ifade ediyor?

Unified Attribution, MMP’lerden gelen dönüşüm verilerini Snapchat’in kendi ölçümleme verileriyle bir araya getirerek kampanya optimizasyonunda kullanılmasını sağlıyor.

Böylece reklamverenler, Snapchat kampanyalarını yalnızca platformun kendi raporladığı sonuçlara göre değil, kullandıkları kanallar arası ölçümleme verilerini de dikkate alarak optimize edebiliyor.

Bu yaklaşım aynı zamanda reklamverenlerin Snapchat performansını MMP raporlarıyla daha tutarlı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyor.

Neden önemli?

Uygulama pazarlamacıları için farklı reklam platformlarının raporları ile MMP verileri arasındaki farklılıklar, bütçe ve kampanya optimizasyonu kararlarını zorlaştırabiliyor.

MMP verilerinin artık Snapchat’in optimizasyon sürecinde de kullanılabilmesi, reklamverenlerin kampanya sonrasında farklı veri setlerini karşılaştırmak yerine, güvenilir ve kanallar arası ölçümleme verileri üzerinden daha hızlı aksiyon almasına yardımcı olabilir.

Bu da reklam bütçelerinin daha bilinçli şekilde yönlendirilmesi, başarılı kampanyaların daha kontrollü ölçeklendirilmesi ve Snapchat’in genel medya karmasına katkısının daha doğru değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Reklamverenler için ne değişiyor?

Snapchat’te uygulama kampanyaları yürüten reklamverenler, Unified Attribution sayesinde:

Kampanyalarını gerçek zamanlı MMP dönüşüm verileriyle optimize edebilecek.

Kanallar arası ölçümlemede kullandıkları verileri Snapchat kampanyalarının optimizasyonuna taşıyabilecek.

Reklam bütçelerini performans verilerine dayanarak daha bilinçli şekilde ölçeklendirebilecek.

Snapchat performansını diğer pazarlama kanallarıyla daha tutarlı bir ölçümleme yaklaşımı içinde değerlendirebilecek.

Adjust ve Snapchat, çözümün yaygınlaştırılması ve ortak müşterilerin Unified Attribution’dan en iyi şekilde yararlanabilmesi için birlikte çalışmaya devam edecek.

Ölçümlemeden optimizasyona

Unified Attribution’ın Adjust müşterilerinin kullanımına sunulması, mobil uygulama pazarlamasında ölçümleme verilerinin kullanım alanının genişlediğini gösteriyor.

MMP verilerinin yalnızca “Hangi kanal kaç dönüşüm getirdi?” sorusuna yanıt vermekle kalmayıp, kampanyaların nasıl optimize edileceğine de katkı sağlayabilmesi, uygulama pazarlamacılarına daha güvenilir verilerle daha hızlı ve daha bilinçli karar alma fırsatı sunuyor.