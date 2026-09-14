Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Veriler, ihracat birim değerlerinde artış yaşanmasına karşın ithalat birim değerlerindeki yükselişin daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Endeksteki yükselişte yakıt fiyatlarındaki yüzde 39,4'lük artış dikkat çekti. Aynı dönemde ham maddelerde yüzde 10, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, imalat sanayinde ise yüzde 6,1 artış kaydedildi.

İhracat miktarında yüzde 4,9 düşüş

İhracat birim değerindeki artışa karşın ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 4,9 geriledi. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 2,9, ham maddelerde yüzde 6,4 artış görülürken, yakıt ihracatında yüzde 30,2, imalat sanayinde ise yüzde 4,2 düşüş yaşandı.

İthalat tarafında ise birim değer endeksi yüzde 12,8 yükseldi. İthalat fiyatlarındaki artışta yakıt grubu yüzde 23,7 ile öne çıktı. Ham maddelerde yüzde 11,6, imalat sanayinde yüzde 9,1 artış kaydedilirken, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 3,3 düşüş gerçekleşti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 6,9 azaldı. Gıda, içecek ve tütün ithalatında yüzde 24,4, ham maddelerde yüzde 11,3 artış görülürken, yakıt ithalatı yüzde 8,6, imalat sanayi ithalatı yüzde 7,7 geriledi.

Dış ticaret haddinde 4 puanlık kayıp

Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanıyor. Temmuz 2025'te 95,3 olan endeks, 2026'nın aynı ayında 4 puan düşerek 91,3 seviyesine indi.

Bu sonuç, Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin fiyatlarındaki artışın, ithal ettiği ürünlerin fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığını gösterdi.

Öte yandan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi haziranda 139,6 iken temmuzda yüzde 2,7 artarak 143,3'e yükseldi. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 8,7 azalarak 125,7'den 114,7'ye geriledi.