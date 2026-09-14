Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,51 yükselişle 14.467,25 puandan tamamlayan BIST 100, yeni haftaya 127,97 puanlık düşüşle başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 0,68 geriledi.

Sektör bazında ise satışların bilişim hisselerinde yoğunlaştığı görüldü. Bilişim endeksi yüzde 2,64 düşerken, kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 0,36'lık yükselişle açılışta pozitif ayrıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIFLIYOR

Borsa İstanbul'daki negatif açılışta küresel piyasalardaki temkinli görünüm de etkili oluyor. Özellikle yapay zekâ şirketlerinin hızlı büyümesine ilişkin beklentilerin yeniden sorgulanması teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı. Asya piyasalarında teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı hisselerde belirgin kayıplar yaşanırken, Avrupa borsalarında da teknoloji sektörü öncülüğünde negatif hava öne çıktı.

Bunun yanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılarken, bu durum küresel piyasalarda enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin belirsizliği artırıyor. Brent petrolün yeniden 100 doların üzerinde seyretmesi, hisse senedi piyasaları açısından yakından izlenen başlıklardan biri haline geldi.

BORSADA 14.200 PUAN KRİTİK EŞİK

BIST 100'de teknik görünüm açısından yatırımcıların öncelikle 14.200 ve ardından 14.100 seviyelerini takip etmesi bekleniyor. Bu seviyelerin aşağı yönlü hareketlerde destek olarak öne çıkması beklenirken, yukarı yönlü toparlanmalarda 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri kritik direnç noktaları olarak izleniyor.

Endeksin 14.500 seviyesinin üzerine yeniden yerleşmesi, kısa vadeli görünüm açısından alıcılı hareketin güç kazanması bakımından önem taşıyor. Buna karşılık 14.200 desteğinin kırılması halinde satış baskısının derinleşebileceği değerlendiriliyor.

YURT DIŞI GÜNDEM YAKINDAN İZLENECEK

Yeni haftada küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra teknoloji hisselerindeki hareketlilik yakından takip edilecek.

Yatırımcıların gündeminde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da bulunuyor. Piyasalarda merkez bankalarının faiz politikasına ilişkin mesajları, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri açısından önem taşıyor.

Borsa İstanbul'da ise haftanın ilk işlem gününde küresel risk iştahının yanı sıra bankacılık hisselerinin seyri ve endeksin 14.200-14.500 bandındaki hareketi yön açısından belirleyici olacak.