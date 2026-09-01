Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk milli hızlı treninin test çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, trenin farklı hız ve işletme koşullarında kapsamlı testlerden geçirildiğini belirtti.

Daha önce 240 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Hızlı Tren’in dinamik seyir emniyeti testlerine Gebze-Eskişehir güzergahında başlandığını aktaran Uraloğlu, çalışmaların Eskişehir-Polatlı hattında sürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, testler sırasında trenin 250 kilometre/saat hıza ulaştığını açıkladı.

Güvenlik testlerinde önemli aşama

Milli Elektrikli Hızlı Tren’in işletmeye alınmadan önce farklı hızlarda ve çeşitli işletme şartlarında test edildiğini belirten Uraloğlu, güvenlik ve performans doğrulama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Gebze-Eskişehir etabının ardından Eskişehir-Polatlı hattındaki testlerde de önemli ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, 250 kilometrelik hız seviyesine ulaşılmasının projenin test sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

577 yolcu taşıyacak

Milli Elektrikli Hızlı Tren seti, 8 araçtan oluşuyor ve 577 yolcu kapasitesine sahip. Alüminyum gövdeli olarak tasarlanan trenlerde yolcu güvenliği ve konforuna yönelik çok sayıda sistem bulunuyor.

Trende otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi, görsel ve işitsel yolcu bilgilendirme sistemleri ile kamera altyapısı yer alıyor.

Kritik sistemler ASELSAN ile geliştirildi

Trenin en önemli teknolojik bileşenlerinden olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN ile birlikte yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Yolcuların seyahat sırasında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla tren içerisinde yiyecek ve içecek otomatları ile mutfak bölümleri de bulunuyor. Engelli yolcular için ise iki özel yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyelerin platform ile tren arasında güvenli şekilde taşınmasını sağlayan asansörler tasarlandı.

Testlerin tamamlanmasının ardından Milli Elektrikli Hızlı Tren’in Türkiye’nin yüksek hızlı demiryolu altyapısında kullanılması hedefleniyor.