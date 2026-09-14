Suriye’de 13 Eylül’de yürürlüğe giren yeni akaryakıt tarifesinin ardından tepkiler kısa sürede farklı bölgelere yayıldı. İdlib kırsalında Maarrat en-Numan yakınlarında Halep-Şam uluslararası yolu protestocular tarafından trafiğe kapatılırken, Halep kırsalındaki Azez çevresinde de ulaşımın aksadığı bildirildi. Rakka, Deyrizor ve Haseke’de ise ana yolların kapatıldığı ve petrol taşıyan tankerlerin geçişinin engellendiği yönünde bilgiler geldi.

Haseke’de M4 karayolunun bazı bölümlerinde ulaşım kesilirken, farklı noktalarda yakılan lastikler nedeniyle trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde toplu taşıma sürücülerinin de çalışmayı durdurduğu bildirildi.

Akaryakıt fiyatları yükseldi

Yeni tarife kapsamında motorin fiyatının 125 Suriye lirasından 175 liraya, 90 oktan benzinin ise 152 liradan 195 liraya yükseldiği bildirildi. Bu artışların özellikle ulaşım maliyetleri üzerinden halkın günlük yaşamına yansıması tepkinin büyümesinde etkili oldu.

Protestocular zam kararının geri çekilmesini ve artan yaşam maliyetlerine karşı önlem alınmasını talep ediyor. Bazı bölgelerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandığı, müdahaleler sırasında çatışmalar çıktığı yönünde haberler de bulunuyor.

Yönetimden "geçici zam" açıklaması

Suriye yönetimi ise fiyat artışını akaryakıt tedarik maliyetlerindeki yükseliş ve Banyas Rafinerisi'nde devam eden kapsamlı bakım çalışmalarıyla gerekçelendiriyor.

Banyas Rafinerisi'nde uzun yıllar kapsamlı bakım yapılmamasının ardından geniş çaplı yenileme çalışması başlatılmış durumda. Suriye Petrol Şirketi, çalışmalar tamamlandığında rafinerinin günlük petrol işleme kapasitesinin yaklaşık 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Suriye basınında yer alan değerlendirmelere göre rafinerinin kapasitesinin geçici olarak azalması, iç piyasadaki ihtiyacın daha fazla ithal ürünle karşılanmasına yol açıyor. Küresel petrol, taşıma ve tedarik maliyetlerindeki artış da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Akaryakıt zammının geçici olduğu yönündeki açıklamalara rağmen protestoların 8 vilayete yayılması, Suriye’de enerji fiyatlarının ekonomik ve sosyal açıdan yeni bir gerilim başlığına dönüştüğünü gösteriyor.