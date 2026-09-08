Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi ilgilendiren önemli bir soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu tarafından alınan kararla, sektörde faaliyet gösteren 37 teşebbüs ile 2 teşebbüs birliği hakkında inceleme yapılmasının önü açıldı.

Soruşturmanın odağında, şirketlerin çalışanların istihdamına ilişkin uygulamaları ile ücret ve çalışma koşulları konusunda gerçekleştirdiği iddia edilen bilgi paylaşımları bulunuyor.

ÇALIŞAN AYARTMAMA ANLAŞMASI İDDİASI

Rekabet Kurumu açıklamasına göre süreç, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerinin iş gücü piyasasındaki uygulamalarına yönelik yürütülen önaraştırmanın ardından başlatıldı.

Önaraştırmada, bazı şirketlerin TOSB ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesinde gerçekleştirilen toplantılar ile çeşitli iletişim kanalları üzerinden birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma veya mutabakatlar içinde bulunmuş olabileceğine ilişkin bulgular değerlendirildi.

ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI DA İNCELENECEK

İncelemenin bir diğer önemli başlığını ise çalışanların ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerin paylaşılması iddiası oluşturuyor.

Rekabet Kurulu, söz konusu uygulamaların iş gücü piyasasındaki rekabeti sınırlamış olabileceğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu değerlendirmesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan teşebbüs ve birlikler şöyle:

A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alba Kalıp ve Otomasyon Makinaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi

Birinci Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Cengiz Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi

Denso Otomotiv Parçaları Sanayi Anonim Şirketi

Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ecoplas Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi

Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi

Farba Otomotiv Anonim Şirketi

Fark Holding Anonim Şirketi

Farplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Galsan Plastik ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi

İleri Mekanik Makina Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii Anonim Şirketi

Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Küçükoğlu Holding Anonim Şirketi

Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi

Pimsa Otomotiv Anonim Şirketi

Tekno Kauçuk Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

T.K.G. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tm Pressform Savunma Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Toksan Yedek Parça İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Van Leeuwen Distribution Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Zf Sachs Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

SORUŞTURMA KARARI, İHLALİN KESİNLEŞTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, soruşturma kararının ilgili şirket ve teşebbüs birliklerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Soruşturma sürecinde elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Dolayısıyla soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin şu aşamada herhangi bir ihlali kesinleşmiş bulunmuyor.