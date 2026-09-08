Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi ilgilendiren önemli bir soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu tarafından alınan kararla, sektörde faaliyet gösteren 37 teşebbüs ile 2 teşebbüs birliği hakkında inceleme yapılmasının önü açıldı.
Soruşturmanın odağında, şirketlerin çalışanların istihdamına ilişkin uygulamaları ile ücret ve çalışma koşulları konusunda gerçekleştirdiği iddia edilen bilgi paylaşımları bulunuyor.
ÇALIŞAN AYARTMAMA ANLAŞMASI İDDİASI
Rekabet Kurumu açıklamasına göre süreç, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerinin iş gücü piyasasındaki uygulamalarına yönelik yürütülen önaraştırmanın ardından başlatıldı.
Önaraştırmada, bazı şirketlerin TOSB ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesinde gerçekleştirilen toplantılar ile çeşitli iletişim kanalları üzerinden birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik anlaşma veya mutabakatlar içinde bulunmuş olabileceğine ilişkin bulgular değerlendirildi.
ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI DA İNCELENECEK
İncelemenin bir diğer önemli başlığını ise çalışanların ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgilerin paylaşılması iddiası oluşturuyor.
Rekabet Kurulu, söz konusu uygulamaların iş gücü piyasasındaki rekabeti sınırlamış olabileceğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu değerlendirmesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında yer alan teşebbüs ve birlikler şöyle:
- A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Alba Kalıp ve Otomasyon Makinaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
- Birinci Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Cengiz Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi
- Denso Otomotiv Parçaları Sanayi Anonim Şirketi
- Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ecoplas Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
- Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi
- Farba Otomotiv Anonim Şirketi
- Fark Holding Anonim Şirketi
- Farplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- Galsan Plastik ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi
- İleri Mekanik Makina Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii Anonim Şirketi
- Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Küçükoğlu Holding Anonim Şirketi
- Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi
- Pimsa Otomotiv Anonim Şirketi
- Tekno Kauçuk Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- T.K.G. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Tm Pressform Savunma Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Toksan Yedek Parça İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Van Leeuwen Distribution Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Zf Sachs Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
- TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
SORUŞTURMA KARARI, İHLALİN KESİNLEŞTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR
Rekabet Kurumu, soruşturma kararının ilgili şirket ve teşebbüs birliklerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.
Soruşturma sürecinde elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Dolayısıyla soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin şu aşamada herhangi bir ihlali kesinleşmiş bulunmuyor.