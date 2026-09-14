Kamuoyunda “Ergenekon” olarak bilinen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan 21 eski hakim ve savcı hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Aralarında eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu şüpheliler hakkında, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda yargı yetkisinin kullanıldığı, soruşturma süreçlerinde hukuka aykırı dinleme, sahte delil oluşturma, usulsüz arama ve haksız tutuklama gibi uygulamalara başvurulduğu iddialarıyla soruşturma yürütülüyordu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 20 Ocak 2022 tarihli iddianamede, şüpheliler hakkında “son soruşturmanın açılması” talep edildi. Ancak Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart 2026 tarihli ek kararıyla isnat edilen suçlar bakımından olağan ve olağanüstü zaman aşımı sürelerinin dolduğu gerekçesiyle “Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına” karar verdi.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu karara İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu.

Başsavcılık itirazında, dosyada yer alan sahte delil oluşturma, usulsüz arama, gözaltı, tutuklama ve dinleme iddialarının basit adli hata veya münferit suçlar olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

İtiraz dilekçesinde, eylemlerin FETÖ/PDY'nin amaçları ve hiyerarşik yapısı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu fiillerin “Anayasayı İhlal” suçunun icra hareketleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca mağdurlara yönelik bazı eylemlerin “işkence” suçu kapsamında ele alınması gerektiği kaydedildi.

ZAMAN AŞIMI KARARI KALDIRILDI

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itirazını kabul etti.

Mahkeme, 10 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin “Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına” ilişkin kararını kaldırdı.

Dosyanın gereğinin yapılması için yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verildi.

Böylece aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 21 eski hakim ve savcı hakkında yürütülen dosyada, zaman aşımı gerekçesiyle verilen ve soruşturmanın ilerlemesini engelleyen karar kaldırılmış oldu. Dosyanın bundan sonraki sürecinde Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin vereceği karar belirleyici olacak.