Yazılım çözümleri alanında 42 yıllık deneyimiyle sektörün lider kuruluşu Link, yerli Ar-Ge gücü ve bulut tabanlı çözümleri ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, sektördeki güçlü konumunu da aldığı ödüller ile perçinliyor. Şirket, ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen ‘Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nda önemli bir başarıya imza attı. 2024 yılı araştırmasında 377’nci sırada yer alan şirket, 2025 yılı verileriyle hazırlanan araştırmada 214 basamak birden atlayarak 163’üncü sıraya yükseldi.

Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını, yatırımlarını ve inovasyon ekosistemini 13 yıldır kapsamlı verilerle ortaya koyan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması; bir önceki yılın Türkiye ihracat sıralamasında ilk 500’de yer alan şirketler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Ar-Ge verilerini açıklayan şirketler ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerine sahip şirketlere gönderilen anketlere verilen yanıtlar doğrultusunda hazırlanıyor. Araştırmada şirketlerin 2025 yılı Ar-Ge harcamalarının yanı sıra 2026 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayıları, Ar-Ge merkezlerinde alınan patent, faydalı model ve tasarım tescilleri ile marka sayıları da değerlendiriliyor.

Ar-Ge yatırımları 4 kat arttı

Türkiye’nin inovasyon haritasını ortaya koyan araştırmada; Link ‘2025 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 500 Şirket’ sıralamasında ve Ar-Ge harcamasında 2024 yılına göre konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. 2024 yılı sıralamasında ilk 500 şirket arasında 28 milyon 907 bin TL’lik Ar-Ge harcaması ile 377’üncü sırada yer alan şirket, 2025 yılı verileri ile hazırlanan sıralamada ise 214 basamak birden yükselerek 163’üncü sıraya yerleşti. 2025 yılında 117 milyon 838 bin TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştiren şirket, böylece Ar-Ge yatırımlarını da dört kat artırmayı başardı.

“Ar-Ge ve inovasyon yatırımları sürdürülebilir büyümemizin temel unsurlarından biri”

Link Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, şirketin Ar-Ge 500 Araştırması’ndaki performansının, teknoloji ve inovasyona yönelik uzun vadeli yatırımlarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Link olarak Ar-Ge ve inovasyonu yalnızca teknolojik gelişimin değil, sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücümüzü artırmanın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Aldığımız ödüller de bu alanda doğru adımlar attığımızı teyit ediyor. Son olarak 2025 yılında Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Bilişim 500 Araştırması’nda iki farklı kategoride, Türkiye birinciliğine layık görüldük. Bu başarının ardından Turkishtime Ar-Ge 500 Araştırması’nda da Türkiye’nin Ar-Ge liderleri arasında yer alarak konumumuzu güçlendirmemiz bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Başarımızı; Ar-Ge alanında attığımız adımların ve teknolojiye yaptığımız yatırımların somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yazılım, donanım, veri ve yeni nesil teknolojiler alanındaki yetkinliklerimizi geliştirerek, katma değeri yüksek çözümler üretmeye, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine ve dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.”