Akıllı televizyonlar artık yalnızca yayın izlenen cihazlar olmaktan çıkıp internete bağlanan, mikrofon ve çeşitli sensörler kullanan gelişmiş bilgisayarlara dönüştü. Ancak LG’nin bazı OLED televizyonları üzerinde gerçekleştirilen yeni testler, bu cihazların kullanıcı gizliliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gamers Nexus tarafından Level1Techs ve bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla birlikte yürütülen incelemede, piyasadan satın alınan LG OLED televizyonların ağ trafiği ve cihaz davranışları mercek altına alındı. Araştırmacılar özellikle Wireshark üzerinden televizyonların ağ üzerindeki hareketlerini takip etti. Testlerde LG G5 gibi modeller de incelendi.

Televizyon evdeki cihazları tarıyor iddiası

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri televizyonun bağlı olduğu yerel ağdaki diğer cihazları tespit edebilmesi oldu.

Araştırmacılar, LG televizyonun aynı ağ üzerinde bulunan akıllı telefon, akıllı saat, yazıcı ve farklı bilgisayarlar gibi cihazları listeleyebildiğini belirtti. Ayrıca çevredeki Wi-Fi ağlarının isimleri ile bazı ağlara ilişkin teknik bilgilerin de tespit edildiği aktarıldı.

Araştırma ekibine göre bu durum, televizyonun yalnızca internete bağlanmak için gerekli işlemleri gerçekleştirmesinden daha kapsamlı bir ağ taramasına işaret ediyor.

Ancak LG, cihazların aynı ağdaki diğer cihazları tespit edebilmesini tamamen reddetmiyor. Şirket, bunun akıllı televizyonlarda cihaz bağlantısı, içerik paylaşımı ve akıllı ev özellikleri için kullanılan standart bir işlev olduğunu savunuyor.

Asıl tartışma mikrofon iddiasında

Araştırmanın en çarpıcı bölümü ise televizyonların mikrofonlarıyla ilgili.

Gamers Nexus ekibi, bazı testlerde televizyon ekranı kapalı ve cihaz bekleme modundayken mikrofon üzerinden ses verileri alınabildiğini öne sürdü. Araştırmacılara göre internet bağlantısı kesildiğinde de bazı ses verileri cihaz üzerinde tutulabildi ve bağlantı yeniden sağlandığında verilerin dışarı gönderildiği görüldü.

Araştırmada ayrıca sesli komutların ardından bazı ses kayıtları ve metin verilerinin cihaz üzerinde bulunduğu iddia edildi.

Bu bulgu, televizyonun fiziksel olarak “kapalı” görünmesinin tüm elektronik işlevlerin sona erdiği anlamına gelmediği yönündeki tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

LG: “İddialar doğru değil”

LG ise araştırmacıların sonuçlarına sert tepki gösterdi.

Şirket, 9 Eylül’de yaptığı açıklamada televizyonların ortam konuşmalarını sürekli olarak kaydettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. LG’ye göre ses verileri yalnızca kumandadaki ses düğmesine basılması veya kullanıcının daha önce etkinleştirdiği “Hi LG” gibi uyandırma kelimesinin algılanması halinde işleniyor.

LG ayrıca bekleme modunda far-field sesli komut özelliği etkinleştirilmiş televizyonların uyandırma kelimesini dinleyebildiğini kabul ediyor. Ancak şirket, uyandırma kelimesi algılanmadığında sesin cihaz üzerinde işlendiğini ve ardından silindiğini savunuyor.

Dolayısıyla araştırmacıların iddiaları ile LG'nin resmi açıklaması arasında önemli bir görüş ayrılığı bulunuyor.

ACR sistemi de tartışmanın merkezinde

LG televizyonlarda bulunan bir diğer özellik ise Otomatik İçerik Tanıma, yani ACR.

Bu teknoloji, kullanıcının televizyonda hangi içerikleri izlediğini belirlemek için görüntü ve ses örneklerinden yararlanabiliyor. Araştırmacılar ACR sisteminin yalnızca televizyonun kendi uygulamalarındaki içeriklerle sınırlı kalmayıp HDMI üzerinden bağlanan cihazlardan gelen içerikleri de tanıyabildiğini öne sürüyor.

Bu tür veriler kişiselleştirilmiş içerik, öneriler ve reklamcılık amacıyla kullanılabiliyor.

LG ise ACR özelliğinin isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcı gerekli onayı vermediği takdirde ACR verilerinin reklam amacıyla kullanılmadığını belirtiyor. Şirket ayrıca sesli komut, ACR ve ilgi alanına dayalı reklam özelliklerinin ayrı ayrı kullanıcı onayı gerektirdiğini ifade ediyor.

Güvenlik açıkları da gündemde

Araştırmacılar yalnızca veri toplama davranışlarını incelemekle kalmadı. LG'nin webOS işletim sisteminde bazı güvenlik açıkları da tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu açıkların uzaktan kod çalıştırmaya kadar uzanabilecek riskler barındırdığı öne sürülürken, teknik ayrıntıların henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi. Araştırmacıların açıkları sorumlu bildirim süreci kapsamında ilgili taraflara ilettiği aktarılıyor.

Şu aşamada söz konusu açıkların saldırganlar tarafından aktif şekilde kullanıldığına ilişkin kamuya açık bir kanıt bulunmuyor.

“Akıllı” televizyonlar ne kadar veri topluyor?

LG tartışmasında asıl dikkat çeken nokta, tek bir televizyonun ne kadar fazla sensör ve bağlantı özelliğine sahip olduğu.

İnternete bağlanabilen bir televizyon; izlenen içerikleri analiz edebiliyor, sesli komutları işleyebiliyor, aynı ağdaki cihazlarla iletişim kurabiliyor ve çeşitli reklam teknolojileriyle entegre çalışabiliyor.

Bu nedenle araştırmanın ortaya attığı iddialar yalnızca LG kullanıcılarını değil, genel olarak akıllı televizyonların veri toplama politikalarını da yeniden tartışmaya açmış durumda.

Öte yandan araştırmacıların bulguları ile LG'nin açıklamaları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Tom's Hardware de hem araştırmacıların iddialarını hem de LG'nin karşı açıklamalarını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

Bu nedenle şu aşamada “LG televizyonlar gizlice herkesi dinliyor” şeklinde kesin bir sonuca varmak yerine, yapılan testlerin ciddi gizlilik soruları ortaya çıkardığını ve LG'nin bu iddiaları reddettiğini belirtmek gerekiyor.