Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası, Eskişehir'de başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Toplam 5 ilden 25 takım ve yaklaşık 350 sporcunun katıldığı şampiyonada, sporcuların elde ettiği başarılı sonuçlarla Eskişehir madalya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından organizasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Karate Federasyonu yetkililerimize, hakemlerimize, İl Temsilciliğimize ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyor; şampiyonaya katılım sağlayan kulüplerimizi, sporcularımızı, idarecilerimizi ve kıymetli velilerimizi tebrik ediyoruz. Spora, sporcuya ve gençlerimize değer katmaya devam ediyoruz' denildi.