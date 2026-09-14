Kocaeli'de 7-12 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada mücadele eden Kayserili sporcu Cemre Ateş, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı.

Büyük Kadınlar SM11 200 Metre Karışık kategorisinde final müsabakasına çıkan Cemre Ateş, 3:39.72'lik derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarıyla temsil eden Cemre Ateş, elde ettiği dereceyle büyük gurur yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 'Cemre Ateş'i ve başarısında emeği bulunan Antrenörü Ahmet Eskalen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.