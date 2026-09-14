Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezon boyunca sürdürdüğü mücadeleyle Türkiye'ye ralli branşında dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Ali Türkkan ve Bilge Ayan ikilisi, sezonun son yarışı olan Şili Rallisi'nde Junior WRC şampiyonu olarak podyumda Türk bayrağını dalgalandırdı.

1998 yılından bu yana Türk bayrağını uluslararası arenada temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, çıtayı daha üst noktaya taşıyarak Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan ile Türk ralli tarihinde ilklerden birini gerçekleştirdi. İkili, Junior WRC sezonunun final yarışı olan Şili Rallisi'nde sergiledikleri performansla Türkiye'ye Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluk kupasını kazandırdı.

Sezon boyunca verdiği mücadele, elde ettiği etap zaferleri ve zirve yarışındaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Ali Türkkan, kariyerinin ve Türk ralli tarihinin en kritik düzlüklerinden birinden zaferle döndü. Takımın genç yıldızı milli sporcu, Şili'de ulaştığı bu zaferle Junior WRC'de şampiyon olan ilk Türk pilot olarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Sezon boyunca süren mücadele, Şili'de zafere dönüştü

Ali Türkkan, sezon içerisinde iki farklı yarışta lider durumdayken talihsizlikler nedeniyle yarış dışı kalmasına rağmen mücadeleden kopmadı.

Şili'ye şampiyonluk hedefiyle gelen takım, buna göre belirlediği stratejiye yarış boyunca bağlı kaldı. İlk günü beşinci sırada tamamlayan Ali Türkkan, etap etap temposunu artırarak aradaki farkı kapattı ve liderliğe yükseldi. Yetenekli pilotun bu güçlü atağı, şampiyona lideri konumundaki rakibini hataya zorladı. Şili'de yoğun orman etapları, keskin virajları, değişken zemin yapısı ve sürpriz hava koşulları gibi zorluklarla da mücadele eden ekip, toplam 311,7 kilometrelik 16 özel etapta iyi bir sürüş performansı sergileyerek zirveye tırmandı.

Türk motor sporları için tarihi dönüm noktası

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Castrol Ford Team Türkiye ekibinin tarihi başarısı ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Castrol Ford Team Türkiye'ye dünya şampiyonluğu kazandıran ve Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan'ı yürekten tebrik ediyorum. Junior WRC'de bizim de ilk günden beri an be an tanık olduğumuz o büyük mücadele ve takım ruhu ile hedeflerine ulaşmayı başardılar. Ford'un güçlü motorsporları mirasından ilham alan ve bu mirası başarılı bir şekilde devam ettiren bu şampiyonluk için de ayrıca gururluyuz. Ford Türkiye olarak, Castrol Ford Team Türkiye'nin yanında olmaya ve Türk motor sporlarının geleceğini desteklemeye devam edeceğiz.'

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, takımın sergilediği ilham verici mücadelenin Türk motor sporları açısından tarihi bir başarıya dönüştüğünün altını çizerek, 'Sezon boyunca ortaya konan mücadele, bugün tarihi ve sonuna kadar hak edilmiş bir dünya şampiyonluğuyla taçlandı. Türkiye'ye ralli branşındaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye ile büyük bir gurur yaşıyoruz. Motor sporları, markamızın yüz yılı aşkın süredir performans, dayanıklılık, sürekli gelişim ve güçlü takım çalışması anlayışını yansıttığı önemli bir alan. Castrol Ford Team Türkiye ile yıllardır birlikte çıktığımız bu yolculuğun böylesine tarihi bir başarıya ulaşması bizim için çok özel. Ali Türkkan'ı, Şili'de onunla birlikte bu başarıya imza atan Bilge Ayan'ı, sezonun önemli bölümünde bu mücadelenin parçası olan Oytun Albayrak'ı ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluğun yeni başarıların önünü açacağına inanıyorum' dedi.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, 'Sezonun ilk yarışından itibaren bu şampiyonluğa yürekten inandık. Çünkü Ali'nin bu branşın son yıllarda ortaya çıkardığı nadir yeteneklerden biri olduğunu ve doğru çalışma, doğru ekip ve doğru programla Dünya Şampiyonluğu unvanına ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu biliyorduk. Bugün Ali Türkkan ve sezon boyunca onun yanında mücadele eden kopilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan ile birlikte bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı Dünya Ralli Şampiyonası'nın zirvesine taşımak, yıllardır verdiğimiz emeğin en büyük karşılıklarından biri' dedi.

Bostancı sözlerine şöyle devam etti: 'Bu başarı yalnızca Ali'nin ya da bugün burada olan insanların değil; takımda mühendisinden mekanikerine, bu program için yıllardır çalışan ve perde arkasında emek veren herkesin ortak başarısı. Sponsorlarımıza, destekçilerimize ve bütün takım arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ama bunu bir son olarak görmüyoruz. Ali'nin de bu takımın da önünde çok açık bir yol olduğuna inanıyorum. Üstelik bugün Türkiye'de arkasından gelen çok güçlü ve yetenekli bir genç sporcu jenerasyonu var. Ali'nin bu başarısının onlar için de çok önemli bir referans ve motivasyon olacağına inanıyorum. Türk motor sporlarının dünya sahnesinde çok daha büyük başarılar kazanabileceğini artık sadece hayal etmiyoruz; bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Onların başarılarının ülkemizi ve bizleri yakın gelecekte çok daha fazla gururlandıracağına inanıyorum. Bugün ise bu tarihi anın mutluluğunu doyasıya yaşıyoruz.

Takımın yaklaşık 30 yıldır uluslararası arenada sürdürdüğü başarı yolculuğu, Ali Türkkan'ın pilotluğunda tarihi zirveye ulaştı. Castrol Ford Team Türkiye ekibi, Junior WRC takviminin en kritik virajlarından Yunanistan Acropolis Rallisi'nde yaşanan talihsiz kazanın ardından tedavisi devam eden Oytun Albayrak yerine Bilge Ayan'ın co-pilotluğuyla mücadelesini sürdürdü.

2025 WRC'de Acropol Rallisi'ni birinci tamamlayarak Türkiye'ye ilk kez Dünya Şampiyonası'nda etap birinciliği unvanını getiren Ali Türkkan, bu sezon ise Junior WRC'de birincilikle bitirdiği Hırvatistan ve Portekiz yarışlarıyla şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü. Şili'de kazanılan bu zafer, yalnızca bir sezonun şampiyonluğu değil, Türk motor sporlarının global arenadaki en büyük ve gurur verici kilometre taşı olarak tarihe geçti.'