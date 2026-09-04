Apple, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Şirketin ilk katlanabilir iPhone modelini 9 Eylül’de düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtması beklenirken, cihazın fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin yeni tahminler gündeme geldi.

Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce, Apple’ın katlanabilir telefonuna ilişkin yayımladığı son değerlendirmede cihazın fiyatının mevcut iPhone modellerinin oldukça üzerinde konumlanabileceğini belirtti.

Başlangıç fiyatı 2 bin 99 dolar

TrendForce’a göre Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u ABD’de 2 bin 99 ila 2 bin 299 dolar arasında değişen bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkabilir.

Üst seviye konfigürasyonlarda ise fiyatın 3 bin doları aşması bekleniyor. Böyle bir fiyatlandırma gerçekleşirse yeni model, Apple’ın bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone olacak.

Şirketin mevcut üst segment modeli iPhone 17 Pro Max’in 1.199 dolarlık başlangıç fiyatıyla karşılaştırıldığında, katlanabilir modelin oldukça farklı bir fiyat segmentine yerleşeceği görülüyor.

Apple’dan ilk katlanabilir iPhone hamlesi

Apple’ın katlanabilir telefonunun resmi adı henüz açıklanmış değil. Daha önce çeşitli kaynaklarda iPhone Ultra ismi gündeme gelirken, TrendForce cihazdan “iPhone 18 Fold” şeklinde ve geçici bir isimle söz ediyor.

Modelin Apple’ın ürün gamında en üst seviyede konumlandırılması bekleniyor. Şirket böylece Samsung başta olmak üzere uzun süredir katlanabilir telefon pazarında yer alan rakipleriyle doğrudan rekabete girmeye hazırlanıyor.

İç ekran 7,8 inç olacak

TrendForce’un tahminleri, cihazın açıldığında 7,8 inçlik OLED ana ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Ana ekranda ProMotion teknolojisinin kullanılması ve yenileme hızının 120 Hz’e kadar çıkması bekleniyor.

Telefonun dış kısmında ise yaklaşık 5,5 inçlik ikinci bir OLED ekran bulunacağı öngörülüyor.

Katlanabilir ekran tarafında ise Apple’ın özellikle ekranın ortasında oluşan kat izini azaltmaya odaklandığı belirtiliyor. TrendForce, kat izinin azaltılmasının cihazdaki önemli teknolojik geliştirmelerden biri olacağını ifade ediyor.

Face ID yerine Touch ID iddiası

Yeni modelin güvenlik tarafında da Apple’ın alışılmış tasarımından ayrılabileceği belirtiliyor.

Tahminlere göre katlanabilir iPhone’da Touch ID kullanılacak. Parmak izi sensörünün Face ID’nin yerini alıp almayacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Bazı güncel raporlar cihazda Face ID yerine yan tarafta konumlandırılmış bir parmak izi sensörü bulunabileceğini öne sürüyor. Ancak bu özelliklerin tamamı Apple tarafından henüz doğrulanmış değil.

A20 Pro ve 2 TB depolama seçeneği

Performans tarafında Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Çipin TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanacağı tahmin ediliyor.

Cihazın 12 GB RAM ile gelmesi ve depolama tarafında 256 GB’tan başlayarak 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri sunması bekleniyor.

Özellikle 2 TB seçeneğinin, Apple’ın katlanabilir modelini depolama kapasitesi bakımından da iPhone ailesinin zirvesine taşıması bekleniyor.

Çift 48 megapiksel kamera

Kamera sisteminde ise Apple’ın üçlü kamera yerine daha sade bir kuruluma yöneleceği tahmin ediliyor.

TrendForce’un öngörüsüne göre cihazın arka tarafında 48 megapiksellik iki kamera bulunacak. Bunlardan birinin geniş açı, diğerinin ultra geniş açı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Ön kamera için ise 24 megapiksellik bir sensör öngörülüyor.

Apple’ın katlanabilir telefon sınavı

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına diğer büyük üreticilere kıyasla daha geç girmesi, yeni modeli teknoloji dünyasının en çok merak edilen cihazlarından biri haline getirdi.

TrendForce, yüksek fiyatın yanı sıra ilk aşamada sınırlı üretim ve stok seviyelerinin de cihazın satışlarını etkileyebileceğini değerlendiriyor. Araştırma şirketine göre katlanabilir telefonların 2026 yılında küresel akıllı telefon pazarındaki payı yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalacak.

Apple’ın resmi etkinliği ise 9 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleştirilecek. Katlanabilir iPhone’un tanıtılıp tanıtılmayacağı ve cihazın gerçek fiyatı ile teknik özellikleri etkinlik sırasında kesinlik kazanacak.